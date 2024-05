Lou Roach dice che i designer dei “Big Five” inizialmente si rifiutarono di vestire Zendaya

Lo ha rivelato il designer Lou Roach “Piano della sala taglio” podcast secondo cui Zendaya non ha ancora indossato i look di cinque case di moda dopo che si erano rifiutate di vestirla all’inizio della sua carriera.

“Scriverei i cinque grandi. Scriverei per Saint Laurent, Chanel, Gucci, Valentino, Dior, e tutti direbbero: ‘No, riprova l’anno prossimo.’ Non è nel nostro calendario”, Roach detto durante l’intervista.

“Ho ancora le ricevute”, ha continuato. “Quando sono arrivato lì [the cover of] Rivista americana Vogue [in 2017]Tuttavia, non ha mai indossato nessuno di questi stilisti prima. Non l’ha ancora fatto.”

Roach, che ha disegnato lo styling delle star di “Challengers” e “Dune” da quando aveva 14 anni, ha spiegato che Zendaya indossava i modelli dei “Big Five” negli editoriali, ma mai in pubblico o durante le apparizioni sul tappeto rosso.

“Non ha mai indossato Dior su un tappeto. Non ha ancora indossato Chanel su un tappeto – nessuna stampa, nessun look, mai”, ha detto Roach. “Indossava abiti Valentino in pubblico quando aveva un contratto.”

“Quando ho detto: ‘Se dico di no, non c’è più’, è vero da molto tempo”, ha continuato.

Nonostante abbia annunciato il suo ritiro dallo styling delle celebrità più di un anno fa, Roach continua a lavorare con Zendaya. Recentemente ha vestito Zendaya al Met Gala di quest’anno, dove lei è stata una delle co-presidenti dell’evento. Dopo essere inizialmente arrivata con un abito personalizzato della Maison Margiela disegnato da John Galliano, Zendaya ha fatto una seconda apparizione a sorpresa sul tappeto del Met Gala con un look d’archivio di Givenchy, anch’esso disegnato da Galliano.