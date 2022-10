Louis Aries supera i gemelli di Aaron Judge come campione di battuta di AL

Chicago — Luigi Araz Ha vinto il titolo di battuta dell’AL, registrando una doppietta al terzo colpo dopo aver camminato due volte per finire la stagione a 0,316, e mercoledì i Minnesota Twins hanno superato una vittoria per 10-1 sui Chicago White Sox.

Ares è stato assicurato che era il primo degli Yankees Aaron giudice Per coronare il battito quando la giornata è iniziata. Ha cancellato ogni dubbio camminando nelle sue prime due apparizioni, poi colpendo un motore che a malapena rimuoveva il guanto di sfida del giocatore giusto. foglie di giavellotto Prima che venga issato per un pinch runner.

“È incredibile”, ha detto Araz. “Quello era uno dei miei obiettivi. Sto vivendo un sogno ora. È fantastico per me perché ho lavorato così duramente per questo”.

Judge, che ha partecipato al finale di stagione degli Yankees, ha raggiunto 0,311 con un record per AL-62 Homers e un 131 RBI leader della lega.

“Non riuscivo a dormire la scorsa notte, solo a pensarci e a pensarci”, ha detto Ares.

Ariz, 25 anni, è diventato il quinto gemello a vincere il titolo di battuta, unendosi a Rod Carew (sette), Tony Oliva e Joe Mauer (tre ciascuno) e Kirby Puckett (uno).

“Penso che abbia ottenuto ciò che sperava di ottenere”, ha detto l’allenatore del Minnesota Rocco Baldele. “E non è il tipo di ragazzo che di solito pensa alle cose a livello personale in questo modo. È un giocatore di squadra ed è qui per vincere e competere”.

Ares ha ricevuto un abbraccio nella scorta più alta di Carlos CorreaPrima della partita, aveva in programma di regalargli una borsa da spinning Louis Vuitton in riconoscimento del suo successo.

“[Correa] È incredibile, ha detto Araz, è un esempio per noi. È un leader e mi piace molto quel ragazzo”.

Aris ha segnato 0,361 (13 su 36) in nove partite consecutive per concludere la stagione.

“Non è stato facile”, ha detto Araz. “Ma la mia mente è forte.”

Gary Sanchez E il Jermaine Palacios Canticchiato durante il primo inning di sei run per il Minnesota, che ha tagliato la slitta da quattro partite. I gemelli hanno chiuso con un record di 78-84, un miglioramento di sei partite rispetto al 2021.

I White Sox (81-81), campione dell’AL Central dell’anno scorso, hanno accumulato tre vittorie consecutive e terminato 12 partite peggio del record stabilito nel 2021.

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.