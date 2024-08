L’S&P 500 e il Nasdaq sono saliti dopo la pubblicazione dei dati chiave sull’inflazione

È stato un annuncio scioccante quello di Starbucks, martedì mattina, dopo che la catena di caffè in difficoltà ha annunciato che il presidente e amministratore delegato di Chipotle (CMG), Brian Nicol, diventerà il suo prossimo amministratore delegato, a partire dal 9 settembre.

Nicol prenderà il posto di Alex Narasimhan, che ha ricoperto la carica per meno di 18 mesi.

Brian Sutzi, redattore capo di Yahoo Finance, fornisce informazioni esclusive:

Starbucks è attualmente un simbolo di crisi. Non mi credi? Rivediamo i fatti.

Innanzitutto, i risultati finanziari e il prezzo delle azioni della società erano terribili.

L’ultimo trimestre ha mostrato un calo del 6% nelle transazioni in Nord America poiché i consumatori hanno evitato il caffè costoso della catena e i lunghi tempi di attesa.

Le vendite internazionali sono diminuite del 7%. Le vendite cinesi comparabili sono diminuite del 14%, spingendo i dirigenti a dire in una conferenza sugli utili che stavano esplorando opzioni strategiche per l’azienda. L’utile operativo non GAAP è sceso al 16,7% dal 17,4%.

IL Il trimestre precedente dell’azienda E non faceva nemmeno molto caldo.

Le azioni di Starbucks sono scese del 20% negli ultimi cinque anni prima del grande rally di oggi. L’indice S&P 500 è cresciuto dell’85%. Le azioni di Chipotle sono aumentate del 201%.

“Questo problema può essere risolto, ma ci vorrà del tempo”, mi ha detto recentemente un membro di Starbucks che ha familiarità con i numerosi problemi dell’azienda.

C’è anche una leadership vacillante e caotica a livello esecutivo.

Howard Schultz – il banale miliardario fondatore di Starbucks diventato candidato presidenziale fallito – non ha attaccato astutamente il suo successore scelto con cura, Narasimhan in Pubblicato su LinkedIn Qualche mese fa, quasi minando la sua autorità.

E poi Narasimhan si è sentito imbarazzato in diretta in un’intervista esperta del mio ex capo a TheStreet, Jim Cramer.

Da allora ho parlato personalmente con gli amministratori delegati dei ristoranti e ancora non riesco a credere quanto Narasimhan fosse impreparato e impreparato durante l’intervista – alcuni hanno persino scherzato sul fatto che potrebbe non essere più presente nel 2025. E loro hanno avuto ragione!

Un analista di Wall Street mi ha detto che la performance della TV avrebbe dovuto essere prevedibile, dato che Narasimhan è essenzialmente un consulente che si finge amministratore delegato di un rivenditore di prodotti alimentari (ha trascorso 19 anni presso McKinsey).

Ultimo ma non meno importante, Starbucks continua a soffrire dell’erosione della fiducia tra i suoi dipendenti, che ha portato a passi verso la sindacalizzazione.

In Nicole, Starbucks trova qualcuno in grado di eliminare tutte queste crisi nel tempo. Secondo i dati di Yahoo Finance, le azioni di Chipotle sono aumentate del 671% da quando Nicol ha assunto la carica di amministratore delegato, rispetto al 100% dell’S&P 500 e all’81% di McDonald’s (MCD).

La crisi di Starbucks comincia a finire oggi. Non sarà facile per Nicole, ma almeno entrerà in azienda con il curriculum e la mentalità che Lax non ha mai avuto. Questa è una vittoria e molto altro ancora.

Maggiori informazioni su Nicol e sulla sua leadership qui.