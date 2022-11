LSU vs Arkansas, Alabama vs. Ole Miss, TCU vs. Texas e altro

Ci stiamo avvicinando al traguardo per la normale stagione calcistica del college.

E mentre la settimana 11 non presenta le partite di alto livello che abbiamo visto nella settimana 10, ci sono una manciata di partite che includono i punteggi del College Football e il titolo della conferenza. In cima a quella lista c’è l’Arkansas, che ospita la LSU n. 7 dopo il suo enorme sconvolgimento in Alabama. Altrove, il numero 4 TCU è un perdente della strada che tocca il Texas e c’è anche una grande partita tra Losers Alabama e Ole Miss.

Ora: mezzogiorno | Televisione: ESPN | Carattere: LSU -3.5 | Totale: 63

Improbabile, LSU è ora al posto di guida al SEC West nella prima stagione di Brian Kelly a Baton Rouge. I Tigers hanno prodotto un enorme sconvolgimento la scorsa settimana, scioccando l’Alabama con un’audace conversione di due punti nei tempi supplementari che ha portato a un’emozionante vittoria di un punto. Questo è un punto difficile in cui ritieni che la delusione sia possibile. La LSU è sulla buona strada per iniziare presto contro una squadra dell’Arkansas che ha appena deposto un uovo in casa e ha perso contro Liberty come favorita. Questa è la squadra dell’Arkansas che si è classificata tra i primi dieci a fine settembre. Ora è 5-4 e non vede l’ora di fare lo spoiler.

Ora: 15:30 | Televisione: CBS | Carattere: Alabama -11,5 | Totale: 64,5

All’inizio di novembre, l’Alabama ha perso due sconfitte ed è fuori a guardarsi dentro quando si tratta della foto del College Football Playoff. È una situazione sconosciuta per Nick Saban, e ora Crimson Tide è tornato in viaggio per affrontare Ole Miss, una volta persa. D’altra parte, Lane Kevin vuole una vittoria sul suo ex capo, una vittoria che potrebbe improvvisamente rendere i ribelli più validi nella foto del titolo nazionale. La Ole Miss ha iniziato l’anno 7-0 ma non ha giocato molte avversarie sopra la media durante quel periodo.

Ora: 15:30 | TV: ESPN2 | Carattere: Tulane -1,5 | Totale: 54,5

Questo è un gioco enorme nella gara dell’American Sports Conference e in Immagine di sei tazze di Capodanno. Con 8-1 in totale e 5-0 in AAC, Tulane è al primo posto in AAC ed è la squadra di cinque con il punteggio più alto al numero 17. UCF, con 7-2 in totale e 4-1 in gioco di squadra, è il prossimo a No. 22 Non ci sono altre squadre G5 attualmente classificate, quindi il vincitore dell’AAC è il leader del club a rivendicare un posto nel Cotton Bowl.

La storia continua

Ora: 19:00 | TV: FS1 | Carattere: BU -2.5 | Totale: 53,5

Dietro l’imbattuto TCU, la gara dei Big 12 è molto affollata. Le prime due squadre del campionato avanzano alla partita di campionato e Kansas State, Texas e Baylor sono teste di serie 4-2 nel gioco di squadra. Nonostante ciò, K-State ha perso contro il Texas la scorsa settimana, quindi i Wildcats hanno davvero bisogno di andare a Waco e vincere sabato sera. Nel frattempo, Baylor ha raccolto tranquillamente tre vittorie consecutive insieme dopo una serie di due sconfitte consecutive iniziata ad ottobre. I Bears si sono presi cura di Kansas e Texas Tech prima di andare a Norman per una vittoria sull’Oklahoma la scorsa settimana. Kansas State è un passo avanti rispetto alla concorrenza per Baylor, che ha vinto il titolo Big 12 la scorsa stagione.

Ora: 19:30 | TV: ABC | Linea: Texas-7 | Totale: 64,5

Mentre le implicazioni del titolo Big 12 giocano anche in questo gioco, la posta in gioco è molto più alta per la TCU. Gli Horned Frogs, ormai 9-0 tutto l’anno, sono saliti al quarto posto nella classifica CFP martedì sera. Per arrivare a questo punto, TCU ha vinto molte partite serrate. In effetti, sei vittorie su nove sono decise da 10 punti o meno. E molti di questi guadagni derivano dallo sforzo. Questa azione spinosa potrebbe spiegare perché le rane a due corna sono un perdente di sette punti ad Austin sabato. I texani sono stati visti favorevolmente dai produttori di previsioni per tutta la stagione. La visita dall’Alabama è stata l’unica volta in cui i Longhorn sono stati gli sfavoriti dell’anno. Ma UT non ha sempre aderito a questi progetti di legge. I texani entrano in questa partita con un 6-3, anche se tutte e tre le sconfitte sono arrivate con un possesso.