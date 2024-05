L’UAW chiede all’NLRB di respingere i risultati del voto della Mercedes e di ordinare nuove elezioni

Venerdì il sindacato United Auto Workers ha chiesto ai funzionari federali di respingere i risultati del voto fallito del sindacato Mercedes-Benz della scorsa settimana e di ordinare nuove elezioni.

Il sindacato con sede a Detroit vuole che il National Labor Relations Board ribalti le elezioni organizzative perse dal sindacato la settimana scorsa presso il complesso Mercedes di Vance, in Alabama – un voto che ha inferto un duro colpo alla campagna nazionale di organizzazione dei lavoratori del settore automobilistico organizzata dalla UAW dopo il successo di il sindacato dello stabilimento Volkswagen della Fagin AG a Chattanooga, nel Tennessee, in aprile.

La UAW chiede nuove elezioni alla Mercedes sulla base del fatto che la casa automobilistica tedesca ha licenziato quattro lavoratori sindacali e ha consentito ai dipendenti antisindacali di cercare sostegno durante l’orario di lavoro, vietando ai sostenitori sindacali di fare lo stesso, tra le altre misure discriminatorie. Dopo le elezioni durate cinque giorni la scorsa settimana, il 56% dei lavoratori dello stabilimento Mercedes ha votato contro l’adesione al sindacato United Workers.

Di più: La UAW perde il voto regolatore nella Mercedes in Alabama

Kayla Blado, portavoce dell’NLRB, ha confermato in un comunicato che l’ufficio dell’agenzia della Regione 10 di Atlanta ha ricevuto il documento di tre pagine della UAW che si oppone alle elezioni: “Il direttore regionale esaminerà le obiezioni e potrà ordinare un’udienza in merito. Se il Il Direttore Regionale ritiene che il suo comportamento… Il lavoro ha influito sulle elezioni, quindi può ordinare che si tengano nuove elezioni”.

L’NLRB sta inoltre indagando su sei casi di pratiche di lavoro sleali presentati dall’UAW da marzo. Le accuse sostengono che Mercedes abbia punito i lavoratori per aver parlato apertamente dei sindacati sul lavoro, bloccato la distribuzione di materiale sindacale e fatto dichiarazioni antisindacali.

In una dichiarazione di venerdì, la UAW ha affermato che “più di 2.000 lavoratori della Mercedes hanno votato sì per vincere il loro sindacato dopo una campagna antisindacale illegale e senza precedenti condotta dal loro datore di lavoro contro di loro. Ciò che ci dice è che in una lotta leale, dove Mercedes è quando i lavoratori si assumono la responsabilità Seguendo la legge, avrebbero vinto il loro sindacato Tutto ciò che questi lavoratori volevano era una giusta possibilità di avere voce in capitolo sul lavoro e avere voce in capitolo sulle loro condizioni di lavoro.

“Ed è quello che chiediamo qui. Facciamo una votazione alla Mercedes in Alabama, dove alla società non è consentito licenziare le persone, non è consentito intimidirle, non è consentito loro violare la legge e il proprio codice. Il codice aziendale e lasciamo decidere ai lavoratori.”

Un portavoce della Mercedes ha risposto venerdì alla richiesta dell’UAW con una dichiarazione, affermando: “Più del 90% dei membri del team Mercedes-Benz USA International (MBUSI) ha fatto sentire la propria voce attraverso un voto segreto e la maggioranza ha indicato di non essere interessata”. Sono rappresentati dall’UAW ai fini della contrattazione collettiva.

“Il nostro obiettivo durante questo processo è stato quello di garantire che ogni membro idoneo del team abbia l’opportunità di partecipare a elezioni giuste. Speravamo sinceramente che l’UAW rispettasse la decisione dei membri del nostro team. Durante le elezioni, abbiamo lavorato con l’NLRB per aderiamo alle sue linee guida e continueremo a farlo mentre lavoriamo attraverso questo processo.”

Il numero dei voti è stato di 2.642 contrari alla rappresentanza sindacale e 2.045 a favore, secondo i risultati pubblicati dal National Labor Relations Board dopo i cinque giorni di elezioni.

Kirk Garner, un dipendente Mercedes da 26 anni che lavora per consolidare lo stabilimento dal 2000, è d’accordo con le obiezioni del sindacato.

“Cosa significano queste obiezioni per noi in futuro? Bene, potremmo ottenere un’altra elezione”, ha detto al Detroit News tramite messaggio di testo. “L’azienda potrebbe non essere in grado di modificare salari, benefit e condizioni di lavoro. Forse potremo presentare un’altra richiesta nell’aprile del prossimo anno prima che tutto questo vada in tribunale.”

“L’azienda darà la colpa alla UAW e dirà che è disposta a migliorare le condizioni, ma la UAW ha sollevato obiezioni”, ha aggiunto Garner.

Le accuse ingiuste di pratiche commerciali durante le elezioni non sono rare, dicono gli esperti. L’NLRB non disponeva immediatamente di dati completi sui ballottaggi, ma si sono verificati negli ultimi anni, anche in Alabama. I lavoratori di un magazzino di Amazon.com Inc. hanno… a Bessemer, in Alabama, in occasione di nuove elezioni nel 2022 dopo che i funzionari sindacali hanno stabilito che la campagna antisindacale dell’azienda ha influenzato i risultati di una votazione persa dal sindacato nel 2021. Lo ha riferito la NPR. A causa delle schede contestate, la seconda votazione è rimasta inconcludente.

Tuttavia, l’accettazione della sfida da parte dell’NLRB potrebbe essere influenzata da quelli della Casa Bianca. “Dipende se al potere c’è il partito repubblicano o democratico e chi viene nominato nel comitato”, ha detto Art Wheaton, uno specialista dell’industria automobilistica presso la School of Industrial and Labour Relations della Cornell University che ha formato case automobilistiche come General Motors e Ford. Motor Company e UAW.

“Sotto l’attuale amministrazione, sono un po’ più pro-sindacati rispetto all’amministrazione precedente. C’è un intento preciso sotto l’NLRB di fornire condizioni di maggiore parità per la sindacalizzazione. Sono più proattivi nel dare ai lavoratori l’opportunità di avere i loro diritti voce se alle persone viene impedito di votare o di esprimere le loro vere intenzioni.”

Considerati i commenti dei politici dell’Alabama, il numero di post e spot pubblicitari sul voto e gli incontri del pubblico con lo staff, Wheaton ha affermato che le accuse sono più di una semplice formalità. La sua presentazione potrebbe anche supportare le accuse dell’UAW contro Mercedes in Germania secondo cui la società ha violato una nuova legge sulle pratiche della catena di fornitura globale.

Dan Gilmore, un avvocato specializzato in diritto del lavoro che insegna diritto del lavoro presso l’Università del Tennessee a Chattanooga, ha affermato tramite messaggio di testo che il presunto comportamento di Mercedes “contrasta molto nettamente con la mancanza di opposizione offerta da Volkswagen prima di ciascuna delle elezioni in cui la casa automobilistica ha partecipato.” Queste auto, in particolare le prime elezioni nel 2014. Le accuse descritte nelle obiezioni includono alcuni comportamenti classici che, in casi precedenti, hanno portato all’annullamento delle elezioni e all’ordine di nuove elezioni.

La mossa del sindacato per ottenere un altro voto alla Mercedes è coerente con le azioni della UAW e con una campagna organizzativa da 40 milioni di dollari per i lavoratori automobilistici non sindacalizzati, ha affermato Mark Robinson, direttore della società di consulenza MSR Strategy ed ex consulente interno della General Motors coinvolta nelle trattative sindacali. Tuttavia, anche se l’NLRB indisse una seconda elezione, potrebbero non esserci molte probabilità che il sindacato la vinca.

Le denunce, anche se infruttuose, comunicano comunque agli altri che il sindacato è pronto a combattere. Robinson ha detto che i leader potrebbero essere contenti se non ci fossero seconde elezioni perché un’altra sconfitta porterebbe un’altra serie di titoli negativi per l’UAW.

“Ovviamente è stata una battuta d’arresto enorme”, ha detto della perdita dell’UAW. “Non possono proprio permettersi una seconda sconfitta di fila. Vogliono avere un po’ di fiducia, almeno in questa particolare fase regolamentare”.

khall@detroitnews.com

@bykaleaahall

bnoble@detroitnews.com