Lucid sta tagliando 400 posti di lavoro, circa il 6% della forza lavoro

Secondo la società, Lucid Group (LCID) intende tagliare 400 posti di lavoro, ovvero circa il 6% della sua forza lavoro, come parte di una ristrutturazione. Depositare. La mossa arriva poco più di un anno dopo che il produttore di veicoli elettrici ha tagliato 1.300 posti di lavoro nel tentativo di ridurre i costi. Si prevede che Lucid lancerà il suo SUV Gravity entro la fine dell’anno.

Nel video sopra, Yahoo Finance Brad Smith E Sina Smith Discuti le sfide che Lucid deve affrontare.

Lucid annuncia un piano di ristrutturazione per migliorare le spese operative dell’azienda.

L’azienda sta cercando di ridurre la propria forza lavoro di circa 400 dipendenti.

Le azioni sono ora in rialzo di circa l’1,1%.

Ma odi vedere pop che sono davvero specifici per questa azienda, soprattutto se guardi al termine più ampio qui.

Sì, gli ultimi due giorni

Ma se prendiamo un grafico da inizio anno per Lucid, il quadro è molto diverso qui e anche nelle ultime 52 settimane.

Da inizio anno qui è sceso del 35%.

E questo avviene in un momento in cui si trovano anche nel panorama più ampio della domanda di veicoli elettrici.

Sono anche molto lussuosi, quindi cercare di attirare un sacco di soldi per acquistare quell’esperienza di lusso può essere un po’ più difficile.

Oh sì, e hai più concorrenza da parte di Mercedes e di alcune delle offerte di auto elettriche che stanno lanciando sul mercato, e ancora anche Tesla?

Si, esattamente.

E questo è solo un altro prodotto o un altro effetto del rallentamento che abbiamo visto nell’adozione e nel tasso di crescita dei veicoli elettrici e, di conseguenza, molte di queste aziende si trovano ad affrontare queste difficili decisioni.

È anche importante notare che Lucid non è il solo a dover annunciare licenziamenti qui negli ultimi due trimestri.

Anche se si tiene conto di quanto accaduto negli ultimi due mesi, si scopre che Tesla annuncia licenziamenti e che taglierà circa il 10% della sua forza lavoro.

Inoltre, quest’anno Vivian ha licenziato diversi lavoratori.

Quindi, ancora una volta, crea l’ultimo per unirti a quello.

Perché succede?

Ciò accade a causa del tasso di assorbimento di cui stavi parlando e del fatto che i consumatori avvertono la pressione.

Non sono molti i consumatori che stanno comprando questi grossi biglietti in questo momento, perché i tassi sono alti e probabilmente rimarranno alti ancora per un po’ se si dà un’occhiata agli ultimi commenti che abbiamo dai funzionari della Fed qui questa settimana.

Quindi, se prendiamo tutto ciò nel contesto, ciò danneggia molti di questi veicoli elettrici, qui negli Stati Uniti, e di conseguenza, i produttori di veicoli elettrici devono apportare modifiche alle loro attività, e sfortunatamente non lo fanno. Dobbiamo licenziare centinaia di lavoratori e di conseguenza stiamo cercando di ridurre i costi.

Ma quando si tratta di questi sforzi di ristrutturazione, dicendo che prenderanno un onere di circa 21-25 milioni da questo piano di ristrutturazione, la maggior parte di ciò sarà riconosciuta qui nel trimestre in corso.