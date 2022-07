L’Ucraina afferma che la Russia si sta preparando per la prossima fase dell’offensiva

Bombardamento russo “lungo l’intera linea del fronte” – l’esercito ucraino

Kiev afferma che la Russia si sta riorganizzando per attaccare Sloviansk

Mosca ordina misure per prevenire attacchi ucraini a est

La Russia rafforza le sue posizioni nel sud – Gran Bretagna

Kiev (Reuters) – La Russia si sta preparando per la prossima fase della sua offensiva in Ucraina, ha detto un ufficiale militare ucraino, dopo che Mosca ha detto che le sue forze rafforzeranno le operazioni militari in “tutte le aree operative”.

Mentre le spedizioni occidentali di armi a lungo raggio iniziano ad aiutare l’Ucraina sul campo di battaglia, missili e razzi russi hanno colpito le città in attacchi che Kiev afferma di aver ucciso dozzine negli ultimi giorni.

“Non si tratta solo di attacchi missilistici aerei e marittimi”, ha detto sabato Vadim Skipetsky, portavoce dell’intelligence militare ucraina. “Possiamo vedere i bombardamenti lungo l’intera linea di contatto, lungo l’intera linea del fronte. C’è un uso attivo dell’aviazione tattica e degli elicotteri d’attacco”.

È chiaro che ora sono in corso i preparativi per la prossima fase dell’attacco”.

L’esercito ucraino ha affermato che la Russia sembra stia raggruppando le sue unità per lanciare un attacco a Sloviansk, una città di importanza simbolica controllata dall’Ucraina nella regione orientale di Donetsk.

Il ministero della Difesa britannico ha dichiarato, domenica, che la Russia sta rafforzando le sue difese nelle aree che occupa nell’Ucraina meridionale, dopo le pressioni delle forze ucraine e le promesse dei leader ucraini di costringere la Russia ad andarsene. Leggi di più

L’Ucraina afferma che almeno 40 persone sono state uccise nei bombardamenti russi delle aree urbane da giovedì, mentre la guerra lanciata dal presidente russo Vladimir Putin il 24 febbraio si è intensificata.

Dozzine di parenti e residenti locali hanno partecipato domenica al funerale della bambina di 4 anni Lisa Dmitrieva nella città di Vinnytsia, nell’Ucraina centrale. Le autorità ucraine hanno detto che la ragazza è stata uccisa giovedì in un attacco missilistico nel centro di Vinnytsia che ha ucciso 24 persone.

I missili hanno colpito venerdì notte la città nord-orientale di Chuhiv, nella regione di Kharkiv, uccidendo tre persone tra cui una donna di 70 anni e ferendone altre tre, ha affermato il governatore regionale Oleh Senhopov. Leggi di più

“Tre persone hanno perso la vita, perché? Perché? Perché Putin è impazzito?” Ha detto Risa Shapoval, 83 anni, una residente sbalordita seduta sulle rovine della sua casa.

A sud, più di 50 razzi Grad russi hanno colpito la città di Nikopol sul fiume Dnipro, uccidendo due persone trovate sotto le macerie, ha affermato il governatore Valentin Reznichenko.

otto anni dopo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia continua a seminare dolore e morte sul suolo ucraino otto anni dopo che il volo MH17 della Malaysia Airlines è stato abbattuto sull’Ucraina orientale da quello che secondo gli investigatori internazionali era probabilmente un missile terra-aria russo lanciato dalla Russia. Milizie sostenute nella regione.

“Ma niente rimarrà impunito!” Egli ha detto. “Ogni criminale sarà assicurato alla giustizia!”

Mosca, che descrive l’invasione come una “operazione militare speciale” per disarmare il suo vicino e sradicare i nazionalisti, afferma di utilizzare armi ad alta precisione per minare le infrastrutture militari dell’Ucraina e proteggerne la sicurezza. La Russia ha ripetutamente negato di prendere di mira i civili.

Kiev e l’Occidente affermano che il conflitto è un tentativo ingiustificato di rioccupare un paese liberato dal dominio di Mosca con lo scioglimento dell’Unione Sovietica nel 1991.

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha ordinato alle unità militari di intensificare le operazioni per prevenire attacchi ucraini nell’Ucraina orientale e in altre aree controllate dalla Russia, poiché ha affermato che Kiev potrebbe colpire le infrastrutture civili o la popolazione, secondo una dichiarazione del ministero.

I suoi commenti sembravano essere una risposta diretta a ciò che Kiev ha definito una serie di attacchi riusciti a 30 centri logistici e di munizioni russi, utilizzando molti dei sistemi missilistici a lancio multiplo recentemente forniti dall’Occidente.

Il portavoce del ministero della Difesa ucraino ha affermato venerdì che gli attacchi hanno causato il caos nelle linee di rifornimento della Russia e ridotto significativamente la capacità offensiva della Russia. Leggi di più

I separatisti sostenuti dalla Russia hanno affermato che l’Ucraina ha bombardato sabato la città di Alchevsk, a est di Slovinsk, con sei missili HIMAR di fabbricazione statunitense. La Repubblica popolare di Luhansk ha affermato che gli scioperi hanno ucciso civili e danneggiato un deposito di autobus, un campo sanitario e appartamenti.

Le forze armate ucraine hanno affermato di aver bombardato la stazione degli autobus perché avevano informazioni che era stata utilizzata per ospitare le forze russe.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che le sue forze hanno distrutto una rampa di lancio e un veicolo di ricarica per uno dei sistemi HIMARS schierati vicino alla città orientale di Pokrovsk.

Ha anche detto che hanno abbattuto un elicottero MI-17 ucraino vicino a Sloviansk e un SU-25 nella regione di Kharkiv a nord e hanno distrutto un magazzino a Odessa, nell’Ucraina meridionale, per immagazzinare missili anti-nave Harpoon dai paesi della NATO.

