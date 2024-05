L’Ucraina bombarda un edificio residenziale russo, secondo un governatore locale

LONDRA – Un edificio residenziale di 10 piani a Belgorod, in Russia, è stato colpito durante la notte da un missile ucraino, ha detto un governatore locale.

“La città di Belgorod e la regione di Belgorod sono state sottoposte ad un attacco su larga scala da parte delle forze armate ucraine”, ha detto Vyacheslav Gladkov, governatore della regione di Belgorod, in un post sull’app Telegram.

Stringer/Reuters

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato in un comunicato che il missile ucraino Tochka-U che ha colpito l’edificio era uno dei numerosi missili lanciati dall’Ucraina durante la notte. Il ministero ha detto che non è chiaro se il missile abbia colpito l’edificio come bersaglio o se il danno sia stato causato da frammenti di un missile caduto.

L’agenzia di stampa statale russa TASS ha riferito che almeno cinque persone sono rimaste ferite, aggiungendo che il numero delle vittime è destinato ad aumentare.

Stringer/AFP tramite Getty Images

Gli ufficiali militari ucraini non hanno commentato immediatamente le accuse, che non hanno potuto essere immediatamente verificate.

Nelle immagini, la parte centrale dell’edificio residenziale su Kharkovskaya Gora sembrava essere stata completamente distrutta, con gli edifici rimanenti su entrambi i lati del varco.

Dragana Jovanovic e Helena Skinner di ABC News hanno contribuito a questo rapporto.