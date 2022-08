L’Ucraina cerca di estendere l’accordo di Safe Passage Shipping oltre il grano

Tre navi di grano lasciano i porti ucraini del Mar Nero

La Turchia dice che il mondo non può porre fine alla guerra ignorando la Russia

La Russia vieta ad alcuni investitori stranieri di vendere azioni in importanti progetti energetici e banche

ISTANBUL/Kiev (Reuters) – Tre navi cerealicole hanno lasciato i porti ucraini venerdì come prima nave mercantile in arrivo dall’invasione russa dell’Ucraina, con Kiev che chiede l’estensione dell’accordo di passaggio sicuro per includere altre spedizioni come i minerali.

L’accordo del 22 luglio segna una rara svolta diplomatica mentre la guerra infuria nell’Ucraina orientale, mentre Kiev cerca di ricostruire la sua economia in frantumi dopo più di cinque mesi di conflitto.

“Ci aspettiamo che le garanzie di sicurezza dei nostri partner delle Nazioni Unite e della Turchia continueranno a funzionare e che le esportazioni di cibo dai nostri porti diventeranno stabili e prevedibili per tutti i partecipanti al mercato”, ha dichiarato su Facebook il ministro delle Infrastrutture ucraino Oleksandr Kobrakov dopo che le navi sono state impostate spento. .

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

La prima nave per il grano è partita da Odessa lunedì.

“Questo accordo riguarda la logistica e il movimento delle navi attraverso il Mar Nero”, ha detto al Financial Times il viceministro dell’Economia ucraino Taras Kachka. Qual è la differenza tra grano e minerale di ferro?

Le Nazioni Unite e la Turchia hanno negoziato un accordo di passaggio sicuro tra Mosca e Kiev dopo che le Nazioni Unite hanno avvertito di una possibile carestia a causa dell’interruzione delle spedizioni di grano dall’Ucraina attraverso il Mar Nero dominato dalla Russia.

Fahrettin Altun, uno dei principali aiutanti del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che l’accordo sul corridoio sicuro testimonia la diplomazia diretta tra il presidente russo Vladimir Putin ed Erdogan, che si sono incontrati di nuovo venerdì nella città di Sochi, sul Mar Nero.

“La comunità internazionale non può porre fine alla guerra in Ucraina ignorando la Russia”, ha affermato.

Putin ha inviato truppe in Ucraina il 24 febbraio, innescando il più grande conflitto europeo dalla seconda guerra mondiale e portando a una crisi energetica e alimentare globale.

Il ministero della Difesa turco ha dichiarato che due navi cerealicole sono partite venerdì da Chornomorsk e una da Odessa trasportando un totale di 58.000 tonnellate di mais.

L’amministrazione regionale di Odessa ha detto che la nave portarinfuse turca battente bandiera liberiana Osprey S dovrebbe arrivare a Chornomorsk venerdì per caricarla di grano.

Russia e Ucraina producono tradizionalmente circa un terzo del grano mondiale e la Russia è il principale fornitore di energia per l’Europa. Ma il ministero dell’Agricoltura ucraino ha affermato che le esportazioni di grano dell’Ucraina sono diminuite del 48,6% su base annua finora in questa stagione.

Il consulente economico Ole Ustenko ha dichiarato a luglio che l’Ucraina spera di esportare 20 milioni di tonnellate di grano in silos e 40 milioni di tonnellate del suo nuovo raccolto. Il governo spera di guadagnare 10 miliardi di dollari da quei volumi, ma Ustenko ha affermato che potrebbero volerci dai 20 ai 24 mesi per esportare se i porti non funzionassero correttamente. Leggi di più

Oggi, lunedì, l’Autorità portuale marittima ucraina ha affermato che ci sono 68 navi nei porti ucraini che trasportano 1,2 milioni di tonnellate di merci, due terzi delle quali sono cibo.

zona isolante

Dopo cinque mesi di combattimenti, questa settimana il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha descritto la pressione sulle sue forze armate nella regione orientale del Donbass come un “inferno”.

Mosca sta cercando di controllare la regione del Donbass, in gran parte di lingua russa, composta dalle province di Luhansk e Donetsk, dove i separatisti filo-mosca hanno sequestrato il territorio dopo che il Cremlino ha annesso la Crimea a sud nel 2014.

Zelensky ha parlato di aspri combattimenti intorno alla città di Avdiivka e al villaggio fortificato di Peske, mentre l’Ucraina ha riconosciuto il “parziale successo” del suo avversario russo negli ultimi giorni.

L’agenzia di stampa russa TASS ha citato le forze separatiste dicendo che le forze russe e filo-russe avevano preso il pieno controllo di Pesci. Dissero anche che i combattimenti si stavano svolgendo nella città di Bakhmut, a nord di Donetsk. Leggi di più

L’Ucraina ha passato gli ultimi otto anni a fortificare le posizioni difensive a Pesci, vedendolo come un cuscinetto contro le forze sostenute dalla Russia che controllano la città di Donetsk a circa 10 chilometri a sud-est.

Il generale ucraino Oleksiy Hromov ha affermato che le sue forze hanno riconquistato due villaggi intorno alla città orientale di Sloviansk, ma sono state spinte nella città di Avdiivka dopo essere state costrette ad abbandonare una miniera di carbone considerata un’importante posizione difensiva.

La Reuters non ha potuto verificare immediatamente le affermazioni di nessuna delle parti sugli sviluppi sul campo di battaglia.

Putin ha affermato di aver lanciato quella che ha definito una “operazione militare speciale” in Ucraina per garantire la sicurezza russa e proteggere i russofoni in Ucraina. Kiev accusa Mosca di aver condotto una guerra in stile imperiale per ripristinare il suo vicino filo-occidentale che ha rimosso l’egemonia russa quando l’Unione Sovietica si è disintegrata nel 1991.

Nel suo ultimo scontro con l’Occidente sulle sanzioni, la Russia ha vietato agli investitori dei cosiddetti paesi ostili di vendere azioni in grandi progetti energetici e banche fino alla fine dell’anno.

I paesi occidentali e gli alleati, incluso il Giappone, hanno imposto restrizioni finanziarie alla Russia dal 24 febbraio. Mosca ha risposto con ostacoli alle compagnie occidentali e ai loro alleati che lasciavano la Russia e in alcuni casi ha confiscato i loro beni. Leggi di più

La guerra ha provocato milioni di sfollati, ucciso migliaia di civili e lasciato città, paesi e villaggi in rovina. L’Ucraina ei suoi alleati occidentali accusano le forze russe di prendere di mira i civili e di aver commesso crimini di guerra, accuse che la Russia respinge.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

Reporting da parte degli uffici Reuters. scrittura di Michael Perry e Nick McPhee; Montaggio di Stephen Coates, Robert Persell e Mark Heinrich

I nostri criteri: Principi di fiducia di Thomson Reuters.