L’Ucraina chiede una zona smilitarizzata intorno alla centrale nucleare bombardata

L’attività di Ucraina e Russia ha attribuito il successo allo stabilimento di Zaporizhia

Cave avverte di un disastro in stile Chornobyl se l’area non è protetta

La missione internazionale sollecita la semina entro la fine di agosto

La Russia si dice pronta a facilitare la visita di un team di monitoraggio delle Nazioni Unite all’impianto

Guterres delle Nazioni Unite afferma che qualsiasi attacco a una centrale nucleare sarebbe “suicidio”

KIEV, 8 ago (Reuters) – L’allarme internazionale per i bombardamenti del fine settimana del complesso nucleare ucraino di Zaporizhzhia si è intensificato lunedì, con l’avvertimento di Kiev del rischio di un disastro in stile Chornobyl e la richiesta che l’area diventi una zona smilitarizzata.

Kiev e Mosca hanno reagito per i bombardamenti nella regione meridionale occupata dagli invasori russi a marzo e ora che Kiev è nel mirino di un contrattacco, l’ONU Il capo delle Nazioni Unite ha chiesto che gli ispettori nucleari abbiano accesso all’impianto.

“Qualsiasi attacco a una centrale nucleare sarebbe un atto suicida”, ha detto lunedì il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres in una conferenza stampa in Giappone, dove sabato ha partecipato al Memoriale della pace di Hiroshima.

Petro Kotin, capo della compagnia nucleare statale ucraina Energoatom, ha chiesto il dispiegamento di una squadra di pace nel sito di Zaporizhzhia, che è ancora gestito da tecnici ucraini. leggi di più

“La decisione che chiediamo alla comunità internazionale e a tutti i nostri partner… è quella di ritirare gli invasori dalla stazione e creare una zona smilitarizzata intorno alla stazione”, ha detto Cotin in televisione.

“Avere forze di pace nella zona, trasferire loro il controllo e quindi controllare la stazione dalla parte ucraina risolverebbe questo problema”.

Yevhenii Tsymbaliuk, ambasciatore dell’Ucraina presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’energia atomica (AIEA), ha accusato la Russia di aver tentato di oscurare la rete elettrica ucraina nel sud prendendo di mira l’impianto. Ha chiesto una missione internazionale guidata dalle Nazioni Unite presso l’impianto entro la fine del mese.

“Utilizzeremo tutti i mezzi possibili della diplomazia per avvicinarci all’AIEA e alle Nazioni Unite per condurre questa missione. Ne abbiamo bisogno molto urgente, il prima possibile…”, ha detto Tsymbaliuk ai giornalisti a Vienna, dove si trova l’AIEA.

L’agenzia di stampa RIA Novosti ha citato l’ambasciatore di Mosca presso l’Agenzia internazionale per l’energia atomica dicendo che la Russia era pronta a facilitare una visita dell’AIEA al complesso del reattore nucleare.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che gli attacchi ucraini hanno danneggiato le linee elettriche ad alta tensione che servono l’impianto dell’era sovietica, costringendolo a tagliare la produzione di due dei suoi sei reattori “per prevenire un’ulteriore decelerazione”. leggi di più

Un funzionario russo dell’installazione nella regione di Zaporizhzhya aveva precedentemente affermato che la struttura funzionava normalmente.

L’Ucraina ha incolpato la Russia per gli attacchi all’impianto, che ha affermato di aver danneggiato tre sensori di radiazioni, lasciando due lavoratori ricoverati in ospedale per ferite da schegge. La Reuters non ha potuto verificare la versione di nessuna delle parti di quanto accaduto.

In una telefonata con i giornalisti, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito i bombardamenti “estremamente pericolosi” e ha aggiunto: “Ci aspettiamo che i paesi che hanno un’influenza assoluta sulla leadership ucraina utilizzino questa influenza per rifiutare la continuazione di tali bombardamenti”.

L’ucraino Kodin ha segnalato come particolarmente pericoloso il rischio che le bombe colpiscano contenitori esauriti di combustibile nucleare esaurito altamente radioattivo. Se due o più container si rompevano, era “impossibile stimare l’entità di questo disastro”.

Una vista mostra la centrale nucleare di Zaporizhia durante gli scontri Ucraina-Russia fuori dalla città di Enerhodar, controllata dalla Russia, nella regione di Zaporizhia, in Ucraina, il 4 agosto 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko leggi di più

Il peggior disastro nucleare civile del mondo si è verificato nel 1986 quando un reattore è esploso nel complesso di Chornobyl nell’Ucraina nordoccidentale. Dopo l’invasione del 24 febbraio, l’impianto è stato occupato dalle forze russe prima del loro ritiro alla fine di marzo.

Guterres ha affermato che il personale dell’AIEA aveva bisogno di accedere a Zaporizhzhia per “creare le condizioni per la stabilizzazione”.

L’Ucraina ha detto che sta pianificando una grande controffensiva nel sud occupato dalla Russia, apparentemente incentrata sulla città occidentale di Kherson, a Zaporizhia, e ha già riconquistato dozzine di villaggi.

Le esportazioni di grano prendono vapore

Altrove, un accordo per frenare le esportazioni alimentari dell’Ucraina e alleviare la carenza globale ha visto due navi di grano lasciare i porti ucraini del Mar Nero lunedì, aumentando il totale a 12 dalla prima partita una settimana fa. leggi di più

Due recenti navi in ​​partenza hanno trasportato quasi 59.000 tonnellate di mais e soia diretti in Italia e nel sud-est della Turchia. I quattro sono partiti domenica portando quasi 170.000 tonnellate di mais e altro cibo.

Un accordo di esportazione di grano mediato dalla Turchia e dalle Nazioni Unite il 22 luglio rappresenta una rara vittoria diplomatica che potrebbe aiutare ad abbassare i prezzi alimentari globali alimentati dai conflitti e dalla guerra in Ucraina.

Prima dell’invasione, Russia e Ucraina rappresentavano insieme quasi un terzo delle esportazioni globali di grano. L’interruzione risultante ha sollevato timori di carestia in alcune parti del mondo.

L’Ucraina ha detto che spera di esportare 20 milioni di tonnellate di grano e 40 milioni dal suo nuovo raccolto per aiutare a ricostruire la sua economia in frantumi.

La Russia afferma che sta effettuando una “operazione militare speciale” in Ucraina per sradicare i nazionalisti e proteggere le comunità di lingua russa. L’Ucraina e l’Occidente descrivono le azioni della Russia come una guerra in stile imperialista non provocata per riaffermare il controllo sul suo vicino filo-occidentale, persa quando l’Unione Sovietica si sciolse nel 1991.

Il conflitto ha provocato milioni di sfollati, ucciso migliaia di civili e lasciato città, paesi e villaggi in rovina.

Dopo che il Cremlino ha annesso la Crimea a sud nel 2014, le forze russe hanno cercato di impadronirsi completamente della regione orientale del Donbas dell’Ucraina dai separatisti filo-Mosca.

“I soldati ucraini tengono saldamente la difesa, infliggendo vittime al nemico e sono pronti per qualsiasi cambiamento nella situazione operativa”, ha affermato lunedì lo stato maggiore ucraino in un aggiornamento operativo.

Le forze russe hanno intensificato gli attacchi nel Donbass a nord e nord-ovest della città di Donetsk, controllata dai russi, domenica, hanno detto l’esercito ucraino.

Rapporto degli uffici Reuters; Scritto da Stephen Coates e Mark Heinrich; Montaggio di Simon Cameron-Moore e Nick MacPhee

