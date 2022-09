L’Ucraina continua l’offensiva su Kharkiv nonostante l’apparente rappresaglia russa | Ucraina

Le forze ucraine hanno continuato a contrattaccare a Kharkiv, cercando di ottenere il controllo di quasi tutta la provincia, con la Russia che ha lanciato dozzine di attacchi aerei e missilistici contro centrali elettriche e altri siti. In apparente vendetta per il successo di Kiev.

Le truppe ucraine si sono dirette a nord, secondo quanto riferito, riconquistando il paese fino al confine con la Russia, e il video di un soldato ucraino è circolato Nel centro della strategica città di Iseum Mentre la controffensiva di una settimana continua nel nord-est.

Lunedì, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che le forze ucraine hanno ripreso 6.000 chilometri quadrati (2.320 miglia quadrate) dall’inizio della controffensiva all’inizio di settembre.

“Dall’inizio di settembre, i nostri soldati hanno già liberato 6000 chilometri quadrati di terre ucraine a est ea sud, e ci stiamo muovendo ulteriormente”, ha detto Zelensky nel suo discorso quotidiano.

Il governatore della regione di Kharkiv, Oleh Senehubov, ha affermato che “il nemico abbandona frettolosamente le sue posizioni e fugge in profondità nei territori precedentemente occupati” e che “in alcune zone del fronte i nostri difensori hanno raggiunto il confine di stato”.

La Russia ha risposto con attacchi missilistici che hanno interrotto le forniture di elettricità e acqua alla città di Kharkiv per la seconda volta in meno di 24 ore, e annullato lunedì mattina poche ore dopo che le autorità cittadine hanno ripristinato l’80% delle strutture tagliate durante la notte.

L’Ucraina ha anche affermato che la Russia è stata coinvolta in 18 missili e 39 attacchi aerei durante la notte. L’ufficio presidenziale di Kiev ha aggiunto che almeno quattro civili sono stati uccisi e 11 feriti negli attacchi russi in nove regioni.

La deputata ucraina, Inna Sovson, ha dichiarato lunedì che gli investigatori dei crimini di guerra hanno trovato quattro “cadaveri con segni di tortura” in uno dei villaggi appena liberati nella regione di Kharkiv. Ha aggiunto che altri corpi di civili sono stati recuperati dopo che le forze russe hanno lasciato l’area.

Un funzionario di Izim ha detto che almeno 1.000 residenti sono morti a causa dei sei mesi di combattimenti, ma ha avvertito che la cifra reale potrebbe essere molto più alta. Maxim Strelnikov, un membro del consiglio comunale, ha affermato che le strutture mediche della città e l’80% delle sue infrastrutture sono state distrutte, aggiungendo: “Izyum ha sofferto molto a causa dell’aggressione russa”.

Il Cremlino ha dichiarato lunedì che la Russia raggiungerà tutti i suoi obiettivi in ​​Ucraina. Nella sua prima risposta pubblica alle conquiste dell’Ucraina nella regione di Kharkiv, iniziate meno di una settimana fa, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato lunedì che “l’operazione militare sta continuando” e “continuerà fino al raggiungimento degli obiettivi inizialmente fissati. “.

Più tardi, Vladimir Putin è apparso alla televisione di stato presiedendo un incontro sull’economia in cui non ha menzionato la situazione militare e ha affermato che la Russia è in bilico di fronte alle sanzioni occidentali. “La tattica della guerra lampo economica e l’offensiva su cui contavano non hanno funzionato”, ha affermato il presidente russo.

In risposta agli attacchi missilistici, il suo provocatorio omologo ucraino ha affermato che gli attacchi alla rete elettrica del paese – particolarmente temuti nel periodo che precede l’inverno – non spaventeranno le persone.

“Pensi ancora di poterci intimidire, distruggerci, costringerci a fare concessioni?” disse Zelensky. “Il freddo, la fame, l’oscurità e la sete di noi non sono così spaventosi e mortali come la tua amicizia e fratellanza. Saremo con gas, luci, acqua e cibo e senza di te”.

L’Ucraina afferma che la centrale elettrica di Kharkiv è stata colpita come rappresaglia per le sconfitte russe – video

Il ministero della Difesa britannico ha dichiarato lunedì mattina di ritenere che la Russia avrebbe probabilmente ordinato alle sue forze di ritirarsi dall ‘”intero territorio occupato di Kharkiv a ovest del fiume Oskil”, una ritirata che sembrava apparire sulle mappe rilasciate dal ministero della Difesa russo il Domenica.

Rimangono sacche di resistenza russa, ma il ministero del Regno Unito ha dichiarato: “Da mercoledì, l’Ucraina ha riconquistato un territorio grande almeno il doppio della Grande Londra” con successi che potrebbero avere “implicazioni significative per il progetto operativo generale della Russia”.

L’Ucraina ha rivendicato più di 1.160 miglia quadrate (3.000 chilometri quadrati) di territorio da martedì scorso, spingendo le forze russe a lasciare il territorio a ovest del fiume Oskil che stavano progettando di occupare permanentemente da Izyum al confine.

I video sui social media mostravano carri armati e altri veicoli blindati abbandonati nel campo russo. L’intelligence militare ucraina ha affermato che i soldati in fuga sono impegnati in “saccheggi di massa, caricamento di generatori, telefoni e computer che sono stati trasferiti dagli ucraini alle loro auto”. L’ufficio ha detto che alcune scuole sono state derubate e attrezzature sportive rubate dalle palestre.

I blogger militari russi hanno affermato che l’obiettivo del Cremlino è quello di stabilire un nuovo fronte lungo Oskil, anche se non è chiaro se ciò possa essere raggiunto o se l’Ucraina sarà in grado di andare avanti nella provincia di Luhansk, che da luglio è controllata quasi interamente dai russi .

Il governatore ucraino di Luhansk, Serhiy Heyday, ha detto che le truppe russe sono fuggite da Svatovo, a circa 30 miglia a est di Oskil, che è stata catturata durante il fine settimana, la prima città importante di Kobyansk che è stata recentemente riconquistata. Lunedì, ha detto che sono rimaste solo le forze separatiste di Luhansk.

L’obiettivo dell’Ucraina era catturare Izyum, che Zelensky ha confermato che si è tenuto domenica notte. Izyum, una porta di accesso alle città del Donbass ancora sotto il controllo ucraino, è stata persa in pesanti combattimenti a marzo.

“Le forze ucraine hanno inflitto una grave sconfitta operativa alla Russia, riconquistando quasi tutta la regione di Kharkiv in un rapido contrattacco”, ha affermato l’Institute for the Study of War, un think tank americano.

Il GUR ha affermato che il generale al comando del gruppo dell’esercito occidentale della Russia è stato licenziato in seguito al ritiro nella regione di Kharkiv. Ha riferito che il generale Roman Berdnikov è stato sostituito dopo meno di tre settimane in carica, ma non ci sono state conferme dalla Russia.