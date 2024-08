L’Ucraina ordina alle famiglie di lasciare la città principale di Pokrovsk durante l’avanzata russa | Notizie della guerra tra Russia e Ucraina

Le autorità ucraine hanno emesso un ordine urgente affinché le famiglie con bambini evacuino la città di Pokrovsk, nell’est del Paese, poiché l’esercito russo avanza rapidamente nonostante la rapida incursione ucraina nella regione russa di Kursk.

Le autorità locali hanno affermato che le forze russe stanno avanzando così rapidamente che le famiglie dovrebbero lasciare la città e le altre città e villaggi vicini a partire da martedì. Le autorità dicono che circa 53.000 persone vivono ancora a Pokrovsk, mentre alcune sono già fuggite dalle loro case a causa dell’avanzata dell’esercito russo.

Il governatore di Donetsk Vadim Velashkin ha affermato che la decisione di evacuazione presa lunedì è stata “necessaria e inevitabile”.

Pokrovsk è una delle principali roccaforti difensive dell’Ucraina e un importante centro logistico nella regione di Donetsk. Una presa del potere da parte della Russia, che ha invaso l’Ucraina nel febbraio 2022, metterebbe a repentaglio le capacità di difesa e le rotte di rifornimento dell’Ucraina e avvicinerebbe la Russia all’obiettivo dichiarato di conquistare l’intera regione di Donetsk.

Uno dei tentativi di Kiev per alleviare la pressione sul suo fronte orientale è stata l’inaspettata incursione nella regione russa di Kursk il 6 agosto, che mirava, tra gli altri obiettivi, ad allarmare il Cremlino e costringerlo a dividere le sue risorse militari.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha dichiarato domenica che l’audace incursione mirava a creare una zona cuscinetto che potesse impedire ulteriori attacchi da parte di Mosca oltre confine, in particolare con artiglieria a lungo raggio, razzi e bombe plananti. Questa operazione è continuata lunedì in completa segretezza.

La campagna militare russa durata sei mesi attraverso la regione ucraina di Donetsk dopo la cattura di Avdiivka è costata alla Russia pesanti perdite in truppe e materiali. Ma il feroce attacco gradualmente diede i suoi frutti, poiché i difensori ucraini non ebbero altra scelta che ritirarsi dalle posizioni distrutte dall’artiglieria, dai missili e dalle bombe russe.

La Russia vuole controllare tutte le parti delle vicine Donetsk e Lugansk, che insieme costituiscono la regione del Donbass.

In un’intervista con Radio Liberty, finanziata dagli Stati Uniti, i funzionari hanno affermato che i residenti di Pokrovsk avevano solo due settimane per lasciare la città sani e salvi. Le autorità hanno avvertito la scorsa settimana che le forze russe stavano avanzando rapidamente e si trovavano a soli 10 chilometri dalla periferia della città.

La Russia controlla la città di Zalezny

Il comandante supremo dell’esercito ucraino Oleksandr Sirsky ha detto lunedì che nella regione di Pokrovsk si stanno svolgendo “violente battaglie”.

Ha aggiunto che anche la vicina città di Turetsk, il cui controllo aprirebbe la porta ad un’avanzata russa verso la principale roccaforte di Chasev Yar da sud, è anch’essa sotto forte pressione.

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato lunedì che le sue forze hanno preso il controllo della città di Zalezny a Donetsk, mentre il suo attacco alla vicina città di Turetsk guadagnava slancio.

Zalezny, che la Russia chiama con il nome di epoca sovietica Artyomovo, si trova vicino a Turetsk, una città mineraria e una roccaforte di lunga data delle forze ucraine che operano nella regione del Donbass.

L’Istituto per lo studio della guerra ha affermato che le forze russe hanno avanzato ad una velocità di due chilometri quadrati (0,8 miglia quadrate) al giorno nella regione di Pokrovsk negli ultimi sei mesi.

Un think tank con sede a Washington ha affermato domenica che i combattenti dell’Isis facevano affidamento su attacchi diretti di fanteria da villaggio a villaggio, facendo progressi graduali e dimostrando al tempo stesso la loro superiorità in termini di forza umana e materiale.

I funzionari di Pokrovsk si sono incontrati con i residenti per fornire loro i dettagli logistici per l’evacuazione. Ai residenti è stato offerto rifugio nell’Ucraina occidentale, dove saranno ospitati in alloggi separati e case preparate per loro.