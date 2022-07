L’Ucraina riprenderà le esportazioni di grano nonostante lo sciopero russo a Odessa

La Russia conferma l’attacco di Odessa, afferma che la nave da guerra è stata colpita

Zelensky: L’attacco mostra che non ci si può fidare di Mosca per l’accordo

Il consigliere di Zelensky: le spedizioni soffriranno se gli scioperi continuano

Mosca e Kiev hanno firmato venerdì un accordo di esportazione di grano

L’accordo ha cercato di evitare una grave crisi alimentare globale

Kiev (Reuters) – L’Ucraina domenica ha portato avanti gli sforzi per riavviare le esportazioni di grano dai suoi porti del Mar Nero nell’ambito di un accordo volto ad alleviare la carenza di cibo globale, ma ha avvertito che le consegne sarebbero state influenzate se lo sciopero russo a Odessa fosse stato un segno di più venire. .

Il presidente Volodymyr Zelensky ha condannato l’attacco di sabato come “barbaro” che ha mostrato che non ci si poteva fidare di Mosca per attuare un accordo mediato solo un giorno fa dalla Turchia e dalle Nazioni Unite.

L’emittente pubblica Suspilne ha citato l’affermazione dell’esercito ucraino dopo l’attacco che i missili non hanno colpito l’area di stoccaggio del grano del porto e non hanno causato danni significativi, e Kiev ha affermato che erano in corso i preparativi per la ripresa delle spedizioni di grano.

“Stiamo proseguendo i preparativi tecnici per il lancio delle esportazioni di prodotti agricoli dai nostri porti”, ha dichiarato sabato il ministro delle Infrastrutture Oleksandr Kobrakov in un post su Facebook.

Domenica, la Russia ha detto che le sue forze hanno bombardato con missili una nave da guerra ucraina e un deposito di armi a Odessa.

L’accordo firmato venerdì da Mosca e Kiev è stato salutato come una svolta diplomatica che aiuterebbe a frenare l’impennata dei prezzi alimentari globali, poiché i funzionari delle Nazioni Unite hanno affermato che potrebbe riportare le spedizioni di grano dell’Ucraina ai livelli prebellici di 5 milioni di tonnellate al mese. Leggi di più

Ma domenica il consigliere economico di Zelensky ha avvertito che lo sciopero su Odessa ha suggerito che potrebbe essere fuori portata.

“Lo sciopero di ieri indica che certamente non funzionerà in questo modo”, ha detto alla televisione ucraina Ole Ostenko.

Ha detto che l’Ucraina ha la capacità di esportare 60 milioni di tonnellate di grano nei prossimi nove mesi, ma ci vorranno fino a 24 mesi se i suoi porti non funzionano correttamente. Leggi di più

La guerra entra nel sesto mese

Con la guerra che è entrata nel suo sesto mese domenica, non c’era alcun segno che i combattimenti si fermassero.

L’esercito ucraino ha riferito di bombardamenti russi a nord, sud e est, e ancora una volta ha fatto riferimento alle operazioni russe che spianavano la strada a un attacco a Bakhmut nella regione orientale del Donbass.

Gli intensi bombardamenti russi hanno spinto il sindaco di Kharkiv a esortare i residenti della seconda città più grande dell’Ucraina a evitare il trasporto su strada, se possibile.

“La scorsa settimana ha mostrato che l’aggressore non afferma più di sparare a obiettivi militari”, ha scritto domenica Ihor Terikov su Telegram. “Usa spesso la metropolitana: da oggi è il modo più sicuro per spostarti”.

Il comando dell’aeronautica ucraina ha affermato che le sue forze hanno abbattuto nelle prime ore di domenica mattina tre missili da crociera russi Kalibr lanciati dal Mar Nero e mirati alla regione occidentale di Khmelnytskyi.

Mentre il principale teatro di combattimenti era nel Donbass, Zelensky ha detto in un video sabato che le forze ucraine si stanno muovendo “passo dopo passo” nella regione occupata di Kherson nel Mar Nero orientale. Leggi di più

Gli scioperi a Odessa sono stati condannati da Nazioni Unite, Unione Europea, Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania e Italia. Leggi di più

Le agenzie di stampa russe hanno citato il ministero della Difesa russo per aver affermato che una nave da guerra ucraina e missili antinave forniti dagli Stati Uniti erano stati distrutti. Leggi di più

Ha aggiunto che “una nave da guerra ucraina ancorata e un deposito di missili antinave Harpoon forniti dagli Stati Uniti sono stati distrutti da missili navali a guida di precisione a lungo raggio nel porto di Odessa, sul terreno di una fabbrica di riparazioni navali”.

Sabato il ministro della Difesa turco ha dichiarato che funzionari russi avevano detto ad Ankara che Mosca “non aveva niente a che fare” con gli scioperi.

Secondo l’esercito ucraino, due missili Kalibr lanciati da due navi da guerra russe hanno colpito l’area della stazione di pompaggio del porto, mentre le forze di difesa aerea ne hanno abbattute altre due.

passaggio sicuro

Gli scioperi sembravano violare l’accordo di venerdì, che consentirebbe un passaggio sicuro da e verso i porti ucraini.

L’Ucraina e la Russia sono esportatrici globali di grano e il blocco dei porti ucraini da parte della flotta russa del Mar Nero dall’invasione di Mosca il 24 febbraio ha bloccato decine di milioni di tonnellate di grano, esacerbando i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento globale.

In combinazione con le sanzioni occidentali alla Russia, ha alimentato l’inflazione dei prezzi di cibo ed energia, spingendo circa 47 milioni di persone a una “grave fame”, secondo il Programma alimentare mondiale.

Mosca nega la responsabilità della crisi alimentare, incolpando le sanzioni per il rallentamento delle esportazioni di cibo e fertilizzanti e per l’Ucraina per l’estrazione mineraria dei suoi porti.

L’Ucraina ha estratto l’acqua vicino ai suoi porti come parte delle sue difese belliche, ma in base all’accordo di venerdì, i piloti guideranno le navi lungo canali sicuri. Leggi di più

È previsto un centro di coordinamento congiunto composto da membri delle quattro parti dell’accordo per monitorare le navi che attraversano il Mar Nero fino allo Stretto del Bosforo in Turchia e ai mercati globali. Venerdì, tutte le parti hanno deciso di non lanciare attacchi contro di loro.

Putin descrive la guerra come una “operazione militare speciale” volta a disarmare l’Ucraina e sradicare pericolosi nazionalisti. Kiev e l’Occidente lo chiamano un pretesto infondato per un’aggressiva presa di terra.

(Segnalazione di Natalia Zenets e Max Hunder a Kiev e Tom Balmforth a Londra e uffici Reuters.) Scritto da Simon Cameron Moore e Thomas Janowski; Montaggio di William Mallard, Angus McSwan e Alexandra Hudson

