L’Ucraina vuole più difesa aerea. Ecco come funziona

I mortali attacchi missilistici russi attraverso l’Ucraina questa settimana hanno rinnovato le richieste agli Stati Uniti e ai loro partner di fornire al governo di Kiev sistemi avanzati di difesa aerea in grado di abbattere il fuoco in arrivo.

Sulla scia degli attacchi, il Pentagono ha affermato che due sistemi di difesa aerea statunitensi noti come NASAMS sono a poche settimane dalla consegna e che sono in corso sforzi per Accelera il processo .

Intervenendo mercoledì al quartier generale della NATO in Belgio, il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha affermato che gli Stati Uniti e i loro partner stanno facendo “tutto il possibile il più rapidamente possibile per fornire alle forze ucraine ciò di cui hanno bisogno per proteggere il popolo ucraino”, anche se non ha annunciato alcun nuovo aiuto.