Luka Doncic distrugge i Knicks in un modo senza precedenti: sette numeri da conoscere dalla notte storica della star di Mavs

USATSI



Luka Doncic ha realizzato una delle più grandi prestazioni nella storia della NBA martedì sera, totalizzando una statistica a cui non riesco nemmeno a credere mentre mi siedo qui e scrivo questo: 60 punti, 21 rimbalzi e 10 assist. MaverickVittoria per 126-121 ai supplementari Knicks.

Segna la prima tripla doppia da 60 punti e 20 rimbalzi nella storia della NBA e la seconda tripla doppia da 60 punti di qualsiasi tipo, unendosi alla serie di 60-11-10 di James Harden nel 2018. Ecco sette numeri. Scoprilo dalla notte senza precedenti di Luke:

Prima partita da 60 punti, 20 rimbalzi e 10 assist di tutti i tempi Seconda tripla doppia di tutti i tempi da 60 punti (James Harden, 60-11-10) Prima partita da 60 punti e 20 rimbalzi dallo Shock del 2000 La prima partita da 60 punti della NBA in questa stagione Record di punteggio di una singola partita di Mavericks I record in carriera di Doncic (punti e rimbalzi) Il 56,3 di Dancic a partita è stato il sesto migliore dal 1983-84

Quest’ultimo numero secondo il nostro dipartimento di ricerca sportiva della CBS. Il punteggio del gioco riflette il punteggio completo nell’identificare le migliori prestazioni a partita singola. Ecco cinque giocatori che hanno superato il 56.3 di Doncic dal 1883-84:

Michael Jordan (64.6): 69 punti, 23-37 FG, 18 Reb, 6 As, 4 Stl Kobe Bryant (63.5): 81 punti, 28-46 FG, 18-20 FG, 3 Stl Karl Malone (60.2): 61 punti, 21-26 FG, 19-23 FT, 18 Reb David Thompson (57.0): 73 punti, 28-38 FG, 17-20 FT, 7 ref James Harden (56.6): 60 punti, 10 rimbalzi, 11 aste, 17-18 piedi, 4 stl Luka Doncic (56.3): 60 punti, 21 rimbalzi, 10 aste, 21-31 FG, 16-22 FT

I numeri di Wilt Chamberlin dovrebbero essere leggendari. Doncic è in cima qui. Il massimo storico di Wilt è stato di 53 punti in una partita con 20 rimbalzi.

Voglio dire, è stato pazzesco quanto sia stato facile per Luca. Una vittoria dei Mavericks era improbabile. Erano sotto di nove con 33 secondi da giocare. Con 4,2 secondi rimasti e Dallas in svantaggio di due, Luca ha mancato intenzionalmente un tiro libero, ha afferrato il rimbalzo della punta e ha pareggiato la partita.

Un altro numero da prendere in considerazione: 13.884. Questo è il numero di partite in cui una squadra è stata in vantaggio di almeno nove punti con 35 o meno secondi all’inizio di martedì. Vuoi sapere quante di queste squadre hanno perso la partita? Zero. Non ce n’è uno. Mi dispiace, fan dei Knicks.

“Sono davvero stanco”, ha detto Dancic nella sua intervista post partita. Lui dovrebbe essere. Non si dice spesso, ma non abbiamo mai visto un gioco come questo nella nostra vita. Questo include tutti coloro che leggono questo. Letteralmente, tutti sul pianeta. Indipendentemente dall’età. So che tutti i record sono destinati a essere battuti, ma una tripla doppia da 60 punti e 20 rimbalzi probabilmente resisterà per sempre.

È abbastanza per portare Donczyk in vista di un’affollata gara MVP iniziale? È difficile discutere contro questo. In una notte in cui Joel Embiid ha perso 48 e 10, Danzig sembrava infantile nel tracciare quella linea anche se Embiid era il capocannoniere del campionato (33,7 a 33,6). Ma va oltre i numeri. Una notte come questa colpisce a livello intestinale. Doncic è stato il giocatore più affascinante della partita di oggi. Martedì ci ha tolto di nuovo il fiato.