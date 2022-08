Luke Knox, il nazionale della Florida e fratello minore di Dawson Knox dei Buffalo Bills, è morto all’età di 22 anni

Giocatore di football internazionale della Florida Luca Knox La scuola ha annunciato giovedì che è morto all’età di 22 anni.

Knox, nato a Brentwood, nel Tennessee, e fratello minore di Buffalo Bills Dawson KnoxHa trascorso le ultime quattro stagioni a Ole Miss prima di trasferirsi alla Financial Intelligence Unit.

Funzionari della scuola hanno detto che Knox, che ha studiato economia aziendale, è morto mercoledì sera. La causa non è stata rivelata, anche se l’università ha affermato che la polizia non sospettava che qualcosa non andasse.

“Le parole non possono esprimere la profonda tristezza che proviamo per la morte del nostro collega e amico Luke Knox”, ha dichiarato l’allenatore della FIU Mike McIntyre in una nota. “È stato un onore allenare Luke all’Ole Miss e alla FIU. Mentre ammiravo la sua passione per il calcio, il suo vero amore per la sua famiglia e i suoi compagni di squadra è quello che ricorderò per sempre. Aveva un modo speciale di far sentire a proprio agio tutti quelli che lo circondavano e fiducioso”.

Knox ha iniziato due partite come linebacker per la Ole Miss nel 2019, quando MacIntyre è stato coordinatore difensivo. Ha giocato principalmente con squadre speciali nelle ultime due stagioni e ha avuto 11 contrasti, due perdenti, nel 2021.

“Inviamo i nostri pensieri e le nostre preghiere alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Luke in questo momento difficile”, ha detto l’unità di atletica leggera in una nota. “Gli allenatori e il personale di supporto stanno contattando la nostra famiglia calcistica e continueranno a farlo per garantire che i nostri studenti-atleti ricevano il supporto di cui hanno bisogno”.

I giocatori della FIU sono stati informati della morte di Knox mercoledì in ritardo. L’allenamento di giovedì è stato annullato e sono stati chiamati i consulenti del dolore per incontrare il team e altri della comunità universitaria.

Anche l’allenatore di Ole Miss Lane Kiffin ha espresso le sue condoglianze all’A twittare Giovedì mattina.

“Sono così grato per la mia relazione personale e per il tempo che ho trascorso con Luke”, ha detto Kevin. “Era un grande compagno di squadra e una persona ancora migliore che ha sollevato tutti intorno a lui”.

L’allenatore di Bills Sean McDermott ha detto di essersi svegliato giovedì mattina con la notizia e ha confermato che il franchise supporterà Dawson Knox e la sua famiglia.

“Il mio cuore si spezza – i nostri cuori sono con Dawson e la sua famiglia durante questo periodo”, ha detto McDermott. “Siamo lì con lui e sosteniamo lui e la sua famiglia e la notizia della tragica notizia da cui mi sono svegliato stamattina. Quindi lo amiamo, lo supportiamo e portiamo la triste notizia questa mattina”.

Alaina Getzenberg di ESPN e The Associated Press ha contribuito a questo rapporto.