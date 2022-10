L’ultima guerra russo-ucraina: cosa sappiamo il giorno 228 dell’invasione | Ucraina

Le autorità ucraine hanno rivisto il bilancio delle vittime del bombardamento russo di Zaporizhia da 17 ad almeno 12. Le esplosioni hanno fatto esplodere le finestre degli edifici vicini e hanno parzialmente fatto crollare almeno un condominio. Subito dopo le incursioni, il consiglio comunale ha dichiarato che 17 furono uccisi, ma in seguito lo ha rivisto in 12. Il segretario del consiglio comunale, Anatoly Kortev, ha affermato che durante la notte i razzi sono caduti sulla città e che almeno 20 case private e 50 condomini erano caduti. Consiste. E Cortev ha pubblicato sul suo canale Telegram, almeno 40 persone sono state ricoverate in ospedale e dozzine hanno ricevuto cure per lesioni da moderate a lievi.