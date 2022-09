L’ultima guerra tra Ucraina e Russia: cosa sappiamo il giorno 201 dell’invasione | Russia

La Russia ha preso di mira le infrastrutture del centro e dell’est Ucraina Domenica sera in risposta al drammatico contrattacco ucraino Nella provincia di Kharkiv che ha Riconfigurarono la guerra e lasciarono Mosca vacillante. Il sindaco di Kharkiv, Ihor Terikov, ha affermato che uno sciopero ha interrotto l’elettricità e l’acqua in gran parte della città, in quello che ha descritto come un “atto di vendetta” di Russia Per i recenti successi sul campo di battaglia in Ucraina. Ci sono state segnalazioni di interruzioni di corrente a Dnipro, Poltava e in altre città dell’est, che potrebbero interessare milioni di civili. “Un’interruzione completa nelle regioni di Kharkiv e Donetsk e parziale nelle regioni di Zaporizhzhya, Dnipropetrovsk e Sumy”, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una dichiarazione sui social media. “Non ci sono strutture militari”, ha aggiunto. “L’obiettivo è privare le persone di luce e calore”. Ha denunciato “attacchi missilistici deliberati e cinici” contro obiettivi civili, descrivendoli come atti terroristici.