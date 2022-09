L’ultima partita di Roger Federer nella Laver Cup: quando e cosa guardare

Tra questi, i giocatori che rappresentano il Team Europe detengono più di 60 titoli del Grande Slam. Sono Novak Djokovic della Serbia, Nadal della Spagna, Stefanos Tsitsipas della Grecia, Federer della Svizzera, Casper Ruud della Norvegia e Andy Murray della Gran Bretagna. L’italiano Matteo Berrettini è il sostituto del Team Europe, e lo svedese Thomas Enqvist, ex giocatore che ha raggiunto la vetta tra i primi cinque, è il vice capitano della squadra.

Qual è la forma?

La Laver Cup è un misto di singolare e doppio in tre giorni. Le partite sono due set e, se la partita è in parità in un set ciascuno, il vincitore viene determinato utilizzando un intervallo di 10 punti: il primo di 10 punti mentre si vince in due set vince l’incontro.

Ogni giocatore gioca almeno una partita di singolare nei primi due giorni della competizione e nessun giocatore può giocare una partita di singolare più di due volte nel corso del torneo. Almeno quattro dei sei giocatori della squadra giocano in doppio.

A Federer è stata concessa un’eccezione per permettergli di giocare una volta in doppio.

Come è iniziata la Laver Cup?

Federer ha un rapporto speciale alla Laver Cup. È stato creato da TEAM8, l’agenzia che lo rappresenta.

L’agente di Federer Tony Godsick ha detto che Federer voleva fare qualcosa di speciale per onorare Rod Laver, la stella del tennis australiano che ha vinto 11 titoli del Grande Slam in singolo, incluso il Grande Slam per l’anno solare (Open d’Australia, Open di Francia, Wimbledon) e US Open titoli). Tutto in un anno) nel 1962 e nel 1969.

dov’è lei?

La Laver Cup di quest’anno si terrà a Londra presso Arena O2È un locale al coperto che può ospitare fino a 20.000 persone. La competizione si svolge ogni anno tra città in Europa e nel resto del mondo.