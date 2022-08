L’ultima super luna del 2022 sorge l’11 agosto: guardala dal vivo online

L’ultima superluna dell’anno sorgerà stasera (11 agosto) e potrai guardarla online nelle prime ore di venerdì (12 agosto) mentre brilla sullo skyline storico di Roma.

Tempo permettendo, inizierà il progetto del telescopio virtuale Luna piena Trasmissione in diretta venerdì (12 agosto) alle 01:30 EST (0530 GMT). Puoi guardare l’ultimo Superluna anno dopo La posizione del progetto (Si apre in una nuova scheda) O qui su Space.com.

“Vedere la luna piena, soprattutto quando sorge/tramonta sulla ‘meravigliosa’ Roma è un’emozione unica,” fondatore del progetto Gianluca Massi ha scritto in una dichiarazione (Si apre in una nuova scheda)“Il nostro satellite è sospeso sopra il leggendario skyline della Città Eterna, con le sue gloriose reliquie, aggiungendo il suo fascino all’esperienza.”

Il Luna piena di agosto, nota come Surgeon Moon, si verificherà giovedì (11 agosto) intorno alle 21:36 EST e alle 18:36 PT (venerdì alle 0136 GMT). Accadrà quando la luna si troverà entro il 90% del suo avvicinamento più vicino una terrarendendola una “luna gigante” secondo Fred Espanak (Si apre in una nuova scheda)È un esperto di eclissi ed è in pensione Nasa Un astrofisico.

Abbiamo già visto Tre giganti Quest’anno, a maggio, giugno e luglio.

Sorprendentemente, le strisce lunari giganti come quelle che abbiamo visto quest’anno non sono particolarmente rare. Per tutti i tuoi spagnoli sito web (Si apre in una nuova scheda)l’anno 2023 vedrà anche quattro piramidi giganti consecutive, così come l’anno 2024. Fino al 2025, l’anno 2025 vedrà tre piramidi successive.

Se stai cercando un telescopio o un binocolo per vedere l’ultima luna gigante dell’anno, le nostre guide Le migliori offerte di binocoli e il Le migliori offerte di telescopi ora Posso aiutare. Ma tieni presente che durante la luna piena, la luna e il sole sono l’uno di fronte all’altro e la luce del sole colpisce la luna frontalmente. Pertanto, può essere difficile identificare in dettaglio le caratteristiche specifiche della superficie lunare a causa della mancanza di ombre.

