L’ultimo aggiornamento di PS5 aggiunge finalmente le cartelle di gioco

Fai il tifo per i giocatori con un debole per l’organizzazione: puoi finalmente classificare i giochi per PS5 in cartelle personalizzate. La nuova funzionalità fa parte di Ultimo aggiornamento del firmware Viene fornito con il supporto della risoluzione 1440p e alcuni piccoli miglioramenti della qualità della vita.

Il nuovo aggiornamento del software di sistema PS5 è stato lanciato oggi e aggiunge funzionalità che erano state precedentemente rivelate durante i beta test all’inizio dell’estate. Ora che il test è completo, tutti si divertiranno.

Ecco tutti i punti salienti Dal blog PlayStation:

Uscita video HDMI 1440p su TV e monitor che la supportano

Cartelle, o come le chiama Sony, “liste di giochi”

Cerca su YouTube utilizzando i comandi vocali

Esegui la riproduzione remota direttamente tramite l’app PS

Possibilità di inviare richieste di condivisione agli amici

Notifiche per partecipare ai giochi degli amici più facilmente rispetto alla chat di gruppo

Quest’ultimo è più grande di quanto sembri. Circa il 90 percento delle volte quando mi unisco a una chat di gruppo con qualcuno, sto giocando con loro destinoE il Lega missilistica, o qualcos’altro, e semplificare questo processo sarebbe un buon vantaggio. Inoltre, per il piccolo ma dedicato gruppo di persone che giocano a PS5 su monitor di gioco a 1440p, è bello poter finalmente sfruttare appieno la configurazione.

Ma davvero, sono qui per celebrare i volumi. Ci sono voluti tre anni alla mia PS4 per ottenerla finalmente, e dopo quel periodo sono stato finalmente in grado di organizzare il mio crescente arretrato in qualcosa che avesse un senso e mi sentisse molto più facile. Quindi sono stato più che sorpreso e sorpreso che il file PS5 rilasciato senza di essomi ha riportato al punto di partenza nonostante la compatibilità con le versioni precedenti che ha notevolmente aumentato le dimensioni della libreria di avvio.

Non il più lungo! Ora se solo Sony trovasse un modo per creare la mia PS5 Non urlarmi contro per non essersi spento correttamente ogni volta che il sistema si arresta in modo anomalo o viene disconnesso.