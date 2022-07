L’ultimo Knockout di Impact adora l’odore dei motel sporchi

Impact ha rivelato l’ultima aggiunta alla sezione Knockouts con piccole vignette bizzarre. L’interessato ha riferito di essere stata confortata dall’odore di un albergo sporco. Il filmato includeva anche un topo morto e forse alcuni nodi di OnlyFans.

Killer Kelly arriverà presto su Impact.

La vignetta si apriva con uno sconosciuto solitario che camminava per le strade. Adora andare in giro da sola e stare in motel sporchi. La rilassa come un ricordo di questo posto. La musica nella sua stanza di motel è cambiata. Solo dopo aver perso tutto siamo liberi di fare qualsiasi cosa. Kelly Kelly si è spogliata per fare una doccia in bagno.

Quella è stata sicuramente una strana introduzione a Killer Kelly, ma devo dire che ero incuriosito. Questo lo rende alquanto efficace. Sono curioso di sapere come l’odore dei motel sporchi possa trasformarsi in un espediente. Era abbastanza strano da farmi chiedere se stesse girando un video stravagante.

La Keeler Kelly di Impact precedente ha lottato per alcuni sforzi perdenti durante il 2020. In precedenza, ha gareggiato nel Mae Young Classic 2018 per NXT. Kelly ha assaporato la sconfitta contro Miku Satomura al primo turno.

