L’ultimo motivo di Elon Musk per abbandonare l’accordo su Twitter

Elon Musk entra in un’aspra battaglia legale con Twitter (file)

New York:

Elon Musk venerdì ha aggiunto l’indennità di fine rapporto di Twitter a un informatore all’elenco dei motivi per cui si sente autorizzato ad abbandonare il suo accordo da 44 miliardi di dollari per acquistare la piattaforma di social media.

Una lettera di licenziamento inviata a Twitter ha accusato la società di non averla informata di aver pagato milioni di dollari di indennità di fine rapporto a giugno al capo della sicurezza in partenza Peter Zatko, che ha presentato una denuncia da informatore criticando le pratiche di sicurezza di Twitter, secondo una trascrizione del rapporto. Lettera alla Securities and Exchange Commission.

Gli avvocati di Musk hanno affermato che il suo mancato consenso prima di pagare Zatko ha fornito un’altra base legale per rompere l’accordo di fusione con Twitter che ha firmato ad aprile.

Twitter è diverso.

“Il mio amico sembra sostenere che Twitter avrebbe dovuto informare indebitamente Musk dell’esistenza di un ex dipendente scontento che ha avanzato varie accuse che sono state indagate e ritenute infondate”, ha affermato l’avvocato di Twitter William Savitt all’inizio di questa settimana.

“Questo non ha senso.”

Twitter non ha risposto a una richiesta di commento venerdì.

Musk, l’uomo più ricco del mondo, ha dichiarato nella sua lettera di risoluzione originale di aver annullato l’accordo perché è stato fuorviato da Twitter sul numero di account bot sulla sua piattaforma, accuse respinte dalla società.

In una sentenza mista emessa all’inizio di questa settimana, Kathleen McCormick, l’avvocato del tribunale del Delaware che sta supervisionando il caso, ha affermato che Musk potrebbe aggiungersi alle dichiarazioni giurate di Zatko apparse ad agosto.

Ma ha respinto la sua richiesta di ritardare la causa, dicendo che prolungare la causa “rischierebbe più danni per Twitter di quanto potrebbe giustificare”.

Musk è stato coinvolto in un’aspra battaglia legale con Twitter da quando ha annunciato a luglio che avrebbe interrotto l’acquisizione della società dopo un corteggiamento complesso e instabile durato mesi.

Il processo di cinque giorni dovrebbe iniziare il 17 ottobre presso il tribunale del Delaware.

(Questa storia non è stata modificata dalla troupe di NDTV ed è generata automaticamente da un feed condiviso.)