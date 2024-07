Lunedì Delta cancella 700 voli a causa delle interruzioni del servizio

Delta Air Lines ha continuato la sua lotta per ripristinare le operazioni lunedì, tre giorni dopo che un’interruzione globale di Internet ha interrotto i voli in tutto il mondo, lasciando migliaia di clienti in tutto il paese.

Secondo i dati della compagnia aerea con sede ad Atlanta, la compagnia aerea con sede ad Atlanta ha cancellato 778 voli, ovvero circa il 20% di tutti i voli previsti a partire dalle 13:30 EST di lunedì Consapevole del voloRappresentavano circa la metà di tutte le cancellazioni di voli.

Nelle contrattazioni di mezzogiorno le azioni della società sono scese di circa il 2% a 44,58 dollari. Al contrario, le turbolenze presso le altre principali compagnie aeree statunitensi si sono ampiamente attenuate.

Un’interruzione globale di Internet ha lasciato migliaia di passeggeri bloccati sui voli Delta negli Stati Uniti mentre altre compagnie aeree si stavano riprendendo dall’incidente. Immagini Getty

Venerdì un aggiornamento software rilasciato dalla società globale di sicurezza informatica CrowdStrike ha causato problemi di sistema ai clienti Microsoft, tra cui diverse compagnie aeree.

Un portavoce di Delta non ha risposto immediatamente alle richieste di commento.

Il CEO di Delta, Ed Bastian, ha dichiarato durante il fine settimana che l’interruzione ha colpito uno dei suoi strumenti di tracciamento dell’equipaggio e che la compagnia aerea “non è stata in grado di gestire in modo efficace il numero senza precedenti di cambiamenti causati dall’arresto del sistema”.

In una nota separata, ha detto ai dipendenti che la Delta avrebbe continuato a “adattare tatticamente gli orari” per garantire la sicurezza.

Delta è ampiamente rispettata per la gestione affidabile delle sue operazioni. Gli analisti affermano che la puntualità in termini di arrivi e partenze ha aiutato la compagnia aerea ad affermarsi come compagnia aerea premium.

Dopo l’interruzione, secondo la società globale di analisi aeronautica Cirium, la compagnia ha cancellato quasi il 30% dei suoi voli.

Delta sta affrontando problemi operativi dopo che un’interruzione ha colpito il suo sistema di tracciamento dell’equipaggio. Il numero totale di voli Delta cancellati da venerdì ha superato i 5.000. Jovani Hernandez/Milwaukee Journal Sentinel/USA Today Network

Questo problema ha fatto arrabbiare i clienti. Molti si sono lamentati di aver dovuto aspettare ore per ottenere aiuto perché le linee di assistenza della compagnia aerea erano sovraccariche. Alcuni hanno dovuto noleggiare un’auto per percorrere centinaia di chilometri, mentre altri hanno affermato che avrebbero dovuto aspettare giorni per nuovi voli.

“Sono molto deluso dal modo in cui Delta ha gestito la questione”, ha scritto su LinkedIn Bob Pearlman, che ha prenotato un volo da Honolulu a Salt Lake City.

Bastian ha affermato che l’interruzione ha colpito la compagnia aerea “nel fine settimana di viaggio più trafficato dell’estate”, limitando le sue capacità di reshoring.

Il CEO di Delta Ed Bastian ha dichiarato durante il fine settimana che il problema CrowdStrike ha colpito i suoi sistemi Microsoft Windows, interrompendo un’applicazione critica. Papà

In una nota ai dipendenti vista da Reuters, la Delta ha detto che sta “facendo tutto il possibile” per stabilizzare il suo equipaggio. Ha inoltre aumentato gli stipendi incentivanti per piloti e assistenti di volo.

“La cosa più importante che puoi fare per aiutare a questo punto è organizzare viaggi in qualsiasi base”, si legge nel promemoria, che chiedeva ai membri dell’equipaggio di offrirsi volontari per ulteriori viaggi.

Il ministro dei trasporti Pete Buttigieg ha detto domenica che il suo ufficio ha ricevuto centinaia di reclami sul servizio clienti di Delta e ha chiesto alla compagnia aerea di fornire rimborsi immediati, riprenotazioni gratuite e rimborsi tempestivi ai clienti.

“Nessuno dovrebbe rimanere bloccato in aeroporto tutta la notte o in attesa per ore in attesa di parlare con un agente del servizio clienti”, ha detto.