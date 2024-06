Lunedì “Inside Out 2” ha incassato 22 milioni di dollari, il secondo miglior risultato della Pixar: al botteghino

Disney/Pixar; Gruppo Everett

Disney/Pixar Al rovescio 2 Il boogaloo elettrico continua al botteghino con Monday’s of $ 22,2 milioniche è il secondo lunedì più alto di sempre per un film Pixar dopo quello del 2018 Incredibili 2$ 23,6 milioni.

Tra le immagini in movimento Al rovescio 2Lunedì è il terzo miglior follow Gli Incredibili 2, Shrek 2$ 23,4 milioni il 31 maggio 2004. Di tutti i lunedì nel BO locale, Al rovescio 2 Grado 22. Sono trascorsi quattro giorni in totale per il sequel doppiato da Amy Poehler $ 176,4 milioni. La quantizzazione attuale in tutto il mondo lo è $ 333,8 milioni Dopo $ 41,8 milioni Lunedì globale.

Al rovescio 2L’incasso finale del fine settimana è stato di 154,2 milioni di dollari, dopo l’incasso di domenica di 39,4 milioni di dollari, -23% rispetto ai 51,1 milioni di dollari di sabato. Considerato un sequel di Female Perversion, è stato realizzato internamente allo studio nel 2016 Trova il mio ruolo. Questo film ha avuto un punteggio migliore domenica rispetto a sabato del -24% e lunedì in calo del 44% rispetto a domenica. Ahimè, Al rovescio 2Il lunedì è sceso della stessa percentuale, attestandosi al -44% tra domenica e lunedì.

“ciclisti” Funzionalità di messa a fuoco

Al rovescio 2 Si prevede un calo di circa il -55% nel secondo fine settimana 69 milioni di dollari Rimarrà ai vertici del botteghino. Funzionalità di messa a fuoco‘ Esce il film diretto da Regency Jeff Nichols Ciclisti, che è stato trasformato nel classico marchio Uni della Disney, vedrà un’apertura di circa 10 milioni di dollari in circa 2.500 sedi. Il film ruota attorno a una banda di motociclisti dell’Illinois, con Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy e Michael Shannon. Il debutto era previsto per il primo fine settimana di dicembre. La produzione da 40 milioni di dollari ha un indice di gradimento dell’82% su Rotten Tomatoes da parte della critica. Stasera ci sono alcune anteprime per Ciclisti Con le anteprime del giovedì a partire dalle 14 per il film vietato ai minori.