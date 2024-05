L’Unione Europea e Israele sono in guerra verbale mentre le relazioni si deteriorano prima che Spagna e Irlanda riconoscano uno Stato palestinese

BRUXELLES (AFP) – Le relazioni tra Unione europea e Israele si sono deteriorate alla vigilia delle elezioni presidenziali Riconoscimento diplomatico dello Stato palestinese da parte dei membri dell’UE Irlanda e Spagna, Con il suggerimento di Madrid di prendere in considerazione l’imposizione di sanzioni a Israele a causa dei suoi attacchi in corso nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza.

Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha detto alla Spagna che al suo consolato a Gerusalemme non sarà consentito assistere i palestinesi.

Nel frattempo, il capo della politica estera dell’Unione Europea Josep Borrell, uno spagnolo, ha espresso tutto il suo peso a sostegno della Corte penale internazionale, il cui procuratore sta cercando un mandato di arresto contro il primo ministro Benjamin Netanyahu e altri, compresi i leader di Hamas.

“Il pubblico ministero è stato gravemente intimidito e accusato di antisemitismo, come sempre accade quando qualcuno fa qualcosa che non piace al governo Netanyahu”, ha detto Borrell. “La parola antisemitismo è molto pesante. È molto importante.”

Lunedì sono abbondate parole di rabbia, quando Katz ha accusato la Spagna di “premiare il terrorismo” riconoscendo uno Stato palestinese e ha affermato che “i giorni dell’Inquisizione sono finiti”. Ha sottolineato la famigerata istituzione spagnola iniziata nel XV secolo per preservare la fede cattolica romana che costrinse ebrei e musulmani a fuggire, a convertirsi al cattolicesimo o, in alcuni casi, ad affrontare la morte.

“Nessuno ci costringerà a cambiare la nostra religione o a minacciare la nostra esistenza: a coloro che ci fanno del male, noi faremo del male in cambio”, ha detto Katz.

Sebbene l’Unione Europea e i suoi stati membri siano stati risoluti nel condannare l’attacco guidato da Hamas il 7 ottobre, in cui i militanti hanno fatto irruzione al confine di Gaza in Israele, uccidendo 1.200 persone e prendendo circa 250 in ostaggio, l’UE è stata altrettanto critica nei confronti dell’attacco israeliano. quello seguito. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, l’attacco israeliano a Gaza ha provocato la morte di oltre 35.000 palestinesi.

Gli ultimi attacchi si sono concentrati a Rafah, dove gli operatori sanitari palestinesi hanno affermato che gli attacchi aerei israeliani hanno ucciso almeno tre persone. Domenica 35 persone Ha colpito le tende degli sfollati e ha lasciato “molti” altri intrappolati sotto le macerie fumanti.

Il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha affermato che tali attacchi avrebbero ripercussioni a lungo termine. “Con questa scelta, Israele sta diffondendo odio e radicando l’odio che includerà i suoi figli e nipoti. Avrei preferito prendere un’altra decisione”, ha detto a SKY TG24.

Gli scioperi sono arrivati ​​dopo che R È la Corte Suprema delle Nazioni UniteVenerdì la Corte internazionale di giustizia ha chiesto a Israele di fermare immediatamente l’attacco a Rafah, anche se non è arrivato al punto di ordinare un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

Il ministro degli Esteri spagnolo Jose Manuel Albarez ha detto: “Israele deve fermare il suo attacco a Rafah”.

Spagna, Irlanda e Norvegia, che non sono membri dell’Unione Europea, intendono annunciare formalmente martedì il loro riconoscimento dello Stato palestinese. Il loro annuncio congiunto la scorsa settimana ha scatenato una reazione rabbiosa da parte delle autorità israeliane, che hanno convocato gli ambasciatori dei paesi a Tel Aviv presso il Ministero degli Esteri israeliano, dove sono stati filmati mentre mostravano i video dell’attacco e del rapimento di Hamas del 7 ottobre.

Albarez ha criticato il trattamento riservato agli ambasciatori. Ha detto: “Rifiutiamo ciò che non rientra nella cortesia diplomatica e nelle norme della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche”.

Ha aggiunto: “Ma allo stesso tempo, abbiamo anche concordato che non cadremo in alcuna provocazione che ci allontanerà dal nostro obiettivo”. Ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è riconoscere domani lo Stato di Palestina e fare ogni sforzo possibile per raggiungere un cessate il fuoco permanente il prima possibile e, alla fine, per raggiungere la pace definitiva”.

Coleen Barry ha contribuito da Milano.

