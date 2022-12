L’Unione Europea si sta avvicinando al prezzo massimo del petrolio russo di 60 dollari al barile

BRUXELLES (AFP) – L’Unione Europea era vicina a fissare un prezzo di 60 dollari al barile per il petrolio russo. Una manovra politica ed economica altamente prevedibile e complessa progettata per mantenere il flusso di forniture russe verso i mercati globali, soffocando la capacità del presidente Vladimir Putin di finanziare la sua guerra in Ucraina .

I diplomatici hanno detto giovedì che i paesi dell’Unione Europea hanno cercato di spingere il limite oltre il traguardo dopo che la Polonia ha resistito per il numero più basso possibile. “Sto ancora aspettando la fumata bianca da Varsavia”, ha detto un diplomatico Ue, che ha parlato a condizione di anonimato perché i colloqui erano ancora in corso.

L’ultima offerta, confermata da 3 diplomatici dell’UE, arriva prima della scadenza per la fissazione di un prezzo del petrolio inferiore entro lunedì, quando verrà imposto un embargo europeo sul greggio russo trasportato via mare. È in vigore il divieto di assicurazione sulla spedizione per queste forniture. I diplomatici hanno parlato anche a condizione di anonimato perché le procedure legali non erano ancora concluse.

La cifra di 60 dollari indica un tetto vicino al prezzo attuale del greggio russo, sceso questa settimana sotto i 60 dollari al barile, e mira a prevenire un’improvvisa perdita di petrolio russo. al mondo dopo le nuove sanzioni occidentali. È uno sconto significativo rispetto al greggio di riferimento internazionale Brent, che giovedì è stato scambiato a circa 87 dollari al barile, ma potrebbe essere abbastanza alto da consentire a Mosca di continuare a vendere anche se respinge l’idea di un limite.

Quando la cifra finale sarà stabilita, nascerà un nuovo cartello di Giove, che dovrebbe essere composto da membri sia formali che informali. Gli alleati occidentali nel Gruppo dei Sette paesi industrializzati hanno guidato gli sforzi per limitare i prezzi E devi ancora accettare il numero.

Un funzionario della coalizione, che non era autorizzato a commentare pubblicamente e ha parlato a condizione di anonimato, ha espresso ottimismo sul fatto che un accordo possa essere raggiunto già venerdì, ma ha avvertito che i negoziati potrebbero continuare nel fine settimana o forse anche lunedì.

Il funzionario ha aggiunto che un limite di prezzo aiuterebbe a porre fine alla guerra più velocemente. D’altra parte, il funzionario ha detto che la mancata messa in atto sarebbe “una vittoria per la Russia”.

Il petrolio è il pilastro delle entrate finanziarie del Cremlino Finora ha tenuto a galla l’economia russa nonostante i divieti di esportazione, le sanzioni e il congelamento dei beni della banca centrale iniziato con l’invasione di febbraio. La Russia esporta quasi 5 milioni di barili di petrolio al giorno.

I rischi di fallimento del massimale dei prezzi sono enormi per le forniture globali di petrolio. Se fallisce o la Russia reagisce fermando le esportazioni di petrolio, i prezzi dell’energia potrebbero salire alle stelle in tutto il mondo. Putin ha detto che non venderà petrolio al di sotto di un prezzo massimo e che si vendicherà dei paesi che applicano questa misura.

I consumatori americani ed europei potrebbero sentire le conseguenze dell’aumento dei prezzi della benzina Le persone nei paesi in via di sviluppo possono affrontare livelli più elevati di insicurezza alimentare .

Con l’UE e il Regno Unito che vietano l’assicurazione per le spedizioni di petrolio russo, il tetto tariffario consente alle aziende di continuare ad assicurare le petroliere dirette a paesi non UE fintanto che il prezzo del petrolio è al limite o inferiore. Ciò eviterebbe aumenti dei prezzi dovuti alla perdita di forniture dal secondo produttore di petrolio al mondo e limiterebbe le entrate petrolifere della Russia vicino ai livelli attuali.

Il Dipartimento del Tesoro ha emesso una guida destinata ad aiutare le aziende e gli assicuratori marittimi a capire come aderire al tetto massimo affermando che il prezzo massimo può variare a seconda delle condizioni di mercato.

Robin Brooks, capo economista dell’Institute of International Finance di Washington, ha affermato che il limite avrebbe dovuto essere applicato all’inizio di quest’anno, quando il petrolio si aggirava intorno ai 120 dollari al barile.

“Da allora, ovviamente, i prezzi del petrolio sono diminuiti e una recessione globale è diventata una cosa reale”, ha detto. “La verità è che è improbabile che sia vincolante dato dove sono ora i prezzi del petrolio”.

I critici della misura del tetto massimo, compreso l’ex segretario al Tesoro Steve Mnuchin, hanno definito il piano “ridicolo”.

I limiti di prezzo “non solo non funzionavano, ma penso che sia l’idea più ridicola che abbia mai sentito”, ha detto Mnuchin alla CNBC durante una tavola rotonda di novembre al Summit sul Medio Oriente e l’Africa del Milken Institute.

Rachel Ziemba, membro anziano del Center for a New American Security, ha affermato che mentre lo scenario peggiore prevede che la Russia interrompa le forniture globali del suo petrolio, “i sauditi e gli Emirati aumenteranno la produzione”.

“La Russia ha chiarito che i paesi che aderiscono al tetto non riceveranno il loro petrolio e questo potrebbe portare anche a tagli alle esportazioni di gas naturale”, ha affermato. “Saranno alcune settimane interessanti e alcuni mesi interessanti”.

Hussein ha riferito da Washington. Lo scrittore dell’Associated Press Aamir Madani a Washington e lo scrittore di economia David McHugh hanno contribuito da Francoforte, in Germania.