L’Unione Europea sta portando avanti un piano per vietare le nuove auto diesel e benzina

Un’auto elettrica spedita in Germania. L’Unione Europea sta portando avanti i suoi piani per aumentare il numero di veicoli elettrici sulle sue strade.

In una dichiarazione rilasciata giovedì sera, il Parlamento europeo ha affermato che i negoziatori dell’UE hanno approvato un accordo relativo alla proposta della Commissione europea di “mobilitarsi su strade a emissioni zero entro il 2035”.

Prima che possa entrare in vigore, è necessaria l’approvazione formale dell’accordo da parte del Consiglio europeo e del Parlamento europeo.

Il gruppo trasporti e ambiente con sede a Bruxelles ha accolto con favore la notizia di giovedì. “I giorni di rilascio del carbonio e del motore a combustione dell’inquinamento stanno finalmente contando”, ha affermato Julia Poliskanova, Senior Director of Vehicles and Electronic Mobility di T&E.

Altri commentatori dei piani includono l’Unione europea dei produttori di automobili. In una dichiarazione, ha affermato che ora stava esortando “i responsabili politici europei a passare a una marcia più alta per diffondere le condizioni per una mobilità a emissioni zero”.

ha detto il suo presidente, Oliver Zipps, che è l’amministratore delegato di BMW . “Ciò significa che l’Unione Europea sarà ora la prima e unica regione completamente elettrica al mondo”.

“Non commettere errori, l’industria automobilistica europea è all’altezza della sfida di fornire queste auto e camion a emissioni zero”, ha aggiunto.

“Tuttavia, ora siamo ansiosi di vedere le condizioni quadro necessarie per raggiungere questo obiettivo riflesse nelle politiche dell’UE”.

“Questi includono un’abbondanza di energia rinnovabile, un’infrastruttura di rete privata, spedizioni pubbliche senza interruzioni e accesso alle materie prime”.