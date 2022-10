L’uomo accusato di aver guidato un’auto alla parata natalizia di Waukesha ha dato argomentazioni conclusive in lacrime

CNN

Darrell Brooks ha detto ai giurati martedì durante le discussioni conclusive di non averlo fatto apposta Un SUV solca una parata di Natale L’anno scorso a Waukesha, nel Wisconsin, sei persone sono morte e dozzine sono rimaste ferite.

Brooks si è rappresentato durante il processo di tre settimane. Durante la sua discussione conclusiva di 50 minuti, ha chiesto in lacrime ai giurati di considerare se l’auto potesse essere stata disabilitata durante l’incidente lo scorso novembre e gli effetti del processo – insieme alla stampa negativa – sulla sua famiglia.

“E se il veicolo non può essere fermato a causa di un malfunzionamento? E se il conducente non è in grado di fermare il veicolo? Per questo motivo, cosa succede se l’autista si fa prendere dal panico? Fa arrabbiare l’autista? Brooks ha detto che il veicolo che stava guidando quel giorno è stato richiamato. Il giudice della contea di Waukesha Jennifer Toro ha cancellato quei commenti dal verbale.

“Non ho mai sentito di qualcuno che cercava intenzionalmente di ferire qualcuno mentre cercava di suonare il clacson mentre cercava di allertare le persone della loro presenza”, ha detto Brooks.

L’imputato ha ripetutamente affermato che durante il processo sono state raccontate “dichiarazioni false” e “menzogne”. Dopo aver detto che la sua coscienza era pulita e che aveva fatto pace con Dio, Brooks ha detto più volte negli ultimi 10 minuti delle sue argomentazioni conclusive di essere in pace con il verdetto della giuria e di non essere turbato.

“Qualunque cosa tu decida, assicurati di poter conviverci. Questo è quanto potere hai”, ha detto Brooks. “Sii in pace con la tua decisione”.

Il procuratore distrettuale della contea di Waukesha Susan Ober ha negato le affermazioni di Brooks secondo cui vuole che i giurati si prendano cura della sua famiglia quando altre famiglie in questa tragedia potrebbero non rivedere mai più i loro cari.

“68 persone sono state colpite in questo caso. Non è stato un incidente”, ha detto Opper.

Opper ha ripetutamente detto alla giuria che, nonostante le affermazioni di Brooks di non aver colpito intenzionalmente le persone con un SUV, c’erano prove schiaccianti che dimostravano che Brooks era pienamente consapevole delle sue azioni quando guidava il suo SUV tra una folla di centinaia di persone.

“Ha colpito circa 30 mph. Era intenzionale. Ha arato 68 persone diverse, 68. Come puoi continuare a colpirne una? Come puoi colpirne due e andare avanti?” chiese Opper.

Opper ha anche affermato che i giurati non dovrebbero essere distratti dalle loro deliberazioni dal comportamento di Brooks durante il processo.

“Non devi considerare nient’altro che la condotta di Darrell Brooks nel centro di Waukesha la sera del 21 novembre 2021”, ha detto Opper alla giuria. “Non ha fatto nulla prima, e non ha fatto nulla dopo. Quando torni in quell’aula, per favore obbedisci al giudice Toro. Limita i tuoi commenti alla sua condotta il 21 novembre.

I giurati decideranno ora se condannare Brooks. Dopo un’ora e 45 minuti di deliberazioni martedì, i giudici hanno concluso il loro primo giorno di deliberazioni senza raggiungere un verdetto. La giuria dovrebbe tornare in tribunale mercoledì alle 9:30 ET.

Brooks si è dichiarato non colpevole di più di 70 accuse, inclusi sei conteggi di omicidio intenzionale di primo grado. In precedenza si era dichiarato non colpevole per pazzia, ma aveva ammesso i suoi difensori pubblici Una richiesta di follia è stata ritirata a settembre. I pubblici ministeri hanno successivamente presentato una mozione per ritirarsi dal caso e il giudice ha deciso di consentire a Brooks di rappresentarsi al processo.

La decisione insolita di Brooks Rappresentarsi in tribunale e nei suoi continui turbamenti L’indagine è stata costantemente interrotta da comportamenti stravaganti. Ha parlato con gli avvocati e il giudice, ponendo domande vaghe, contestando la giurisdizione del tribunale e dichiarando che “Darrell Brooks” non era il suo nome.

Il giudice Toro ha rimosso più volte Brooks dall’aula e lo ha collocato in un’aula adiacente dove poteva comunicare tramite un monitor e un microfono.