L’uragano Beryl si è abbattuto lunedì sull’isola Cariago di Grenada come un uragano di categoria 4 “estremamente pericoloso”, con venti sostenuti fino a 150 mph. Grenada e la nazione di St. Vincent e Grenadine erano in preda a una tempesta.

Sebbene non ci siano state notizie immediate di morti o feriti, il primo ministro grenadiano Dicken Mitchell ha avvertito: “Le cose potrebbero cambiare presto… Nel giro di mezz’ora, Carriacou è stata rasa al suolo”.

Beryl si è rafforzato in acque insolitamente calde, infrangendo i record. Domenica è diventata la prima tempesta atlantica a raggiungere l’intensità di categoria 4 a giugno, e lunedì ha superato l’uragano Dennis come il più forte uragano atlantico formatosi all’inizio dell’anno. I suoi venti massimi sostenuti hanno raggiunto 150 mph per una settimana, più di quanto ha fatto l’uragano Dennis durante la stagione degli uragani del 2005.

Le autorità grenadiane hanno avvertito i residenti di rimanere in casa e, se possibile, rifugiarsi nei bagni rivestiti di cemento. Migliaia di granatieri hanno cercato rifugio nei rifugi, hanno riferito i media locali riportato.

Carriacou, parte di Grenada nelle isole meridionali delle Piccole Antille, e la vicina Petite Martinica erano senza elettricità, comunicazioni limitate e segnalazioni di danni a tetti ed edifici, ha detto Mitchell in un briefing in diretta con i media. Sull’isola di Grenada, tra gli edifici danneggiati ci sono anche un ospedale e una stazione di polizia.

Le autorità grenadiane si stanno già preparando a iniziare la valutazione dei danni e gli sforzi di soccorso, anche se non si aspetta un inizio sicuro fino a lunedì sera.

Il primo luglio l’uragano Beryl si è abbattuto sull’isola caraibica di Cariaco. (Video: NOAA/CIRA/RAMMB)

È ancora troppo presto per dire quale continente sarà colpito dal berillo dopo le Piccole Antille, ma la Giamaica, Cuba e la penisola messicana dello Yucatan sono particolarmente a rischio. Le possibilità che Beryl entri nel Golfo del Messico come un uragano sono basse, ma non pari a zero, anche se tale possibilità non si verificherà fino al fine settimana. Il rischio per l'America è molto basso.

Nel corso di questa settimana, potrebbe formarsi una nuova tempesta tropicale che potrebbe seguire un percorso simile a quello di Beryl, colpendo le stesse isole. La stagione degli uragani atlantici del 2024 sarà impegnativa. Un modello meteorologico La Niña dell’edificio favorisce condizioni che facilitano la formazione di tempeste tropicali e uragani. Anche il wind shear, ovvero la variazione della velocità e/o della direzione del vento con l’altezza, viene ridotto, il che significa che le tempeste si formano più facilmente. Ecco perché questa stagione sembra eccezionalmente attiva o iperattiva.

L’allerta uragano è in vigore per Barbados, Grenada, Tobago e St Vincent e Grenadine, mentre l’allerta tempesta tropicale copre St Lucia, Trinidad e Martinica.

Grenada, con una popolazione di circa 125.000 abitanti, si sta preparando a un attacco diretto da parte di Beryl, ha detto Mitchell, che prenderà di mira Carriacou, che ospita circa 8.000 persone, e Petit Martinique, a nord dell’isola di Grenada, nell’occhio del ciclone. Entro il 2022 si prevede che il Paese accoglierà circa 335.000 turisti.

A nord, anche i residenti di St. Vincent e Grenadine si stavano preparando a gravi impatti. Le Isole Grenadine, tra cui Union Island, Mario e Petit St. Vincent, apparivano molto vicine alla pista del Beryl Eye a nord di Carriacou.

“Dobbiamo essere cauti”, ha detto domenica sera il primo ministro Ralph Gonsalves in un discorso. “È un uragano grave.”

La forza di Beryl si fa sentire nelle Isole Sopravento – le isole più meridionali delle Piccole Antille – anche se la tempesta è a decine di miglia di distanza. Un albero è caduto su una casa nel quartiere Les Cotoux di Tobago, ha riferito l'Agenzia per la gestione delle emergenze di Tobago. Pubblicato Lunedi mattina. La stazione meteorologica di Tobago, a circa otto miglia di distanza a Crown Point, ha segnalato raffiche da 46 mph a 54 mph, ha detto il National Weather Service. disse Lunedì intorno alle 11.00. Circa 1,4 milioni di persone vivono nella nazione di Trinidad e Tobago, a sud-ovest di Grenada.

A St. Lucia, i turisti hanno tirato un sospiro di sollievo mentre la tempesta è passata ben a sud. Ristoranti e spa erano chiusi, e i taxi e le barche non circolavano in mezzo al tempo ventilato e nuvoloso, ma senza pioggia, ha detto Ronnie Scott Jr., che stava visitando l’isola da Memphis.

“È uno stato d’animo inquieto”, dice il 51enne venditore di prodotti elettronici.

I venti da uragano di Beryl – definiti come venti sostenuti di 74 mph – si estendono verso l’esterno fino a 40 miglia dal centro di Beryl, secondo l’ultimo aggiornamento del centro degli uragani. Ciò significa che una o due isole sul percorso della tempesta potrebbero avere gli impatti più devastanti.

Nei suoi quasi 174 anni di storia, Beryl rimane uno degli uragani più forti che hanno colpito le Isole Sopravvento meridionali, ha scritto lunedì l'esperto di uragani Michael Lowry nella newsletter Eye on the Tropics. Questo può essere un record molto brutto. L'uragano Ivan ha ucciso 41 persone e causato ingenti danni in tutta Grenada nel 2004 con venti massimi sostenuti di 135 mph.

Alle 11:00 ET, i venti massimi sostenuti erano di 140 mph a Beryl, e sono rapidamente aumentati fino a 150 mph quando la tempesta si è abbattuta a Cariaco.

Il personale dell’hotel a Bridgetown, nelle Barbados, si è preparato per l’uragano Beryl il 1° luglio, prima che si abbattesse la prima tempesta della stagione degli uragani del 2024. (Video: Reuters)

Come ha fatto questa tempesta a trasformarsi in un mostro?

Beryl ha approfittato delle temperature dell'acqua più calde mai registrate a metà degli anni '80. Le temperature della superficie del mare sono 3 o 4 gradi superiori alla media, il che può essere parzialmente collegato al cambiamento climatico causato dall'uomo. L'acqua ricorda più agosto che fine giugno o inizio luglio.

Il berillo si è intensificato entro 48 ore da una depressione tropicale, senza precedenti in giugno e rara per il resto dell’anno. È stato in grado di formarsi a causa di un minimo localizzato nel wind shear, il che significa che non ci sarebbe stato nulla che lo avrebbe fatto a pezzi.

Berillo era in una posizione favorevole vicino ad un massimo che ruota in senso orario nel nord-est e ad un minimo che ruota in senso antiorario nel nord-ovest. Nel mezzo, una brezza leggera soffiava da Beryl. Ciò ha contribuito a “sfiatare” o scaricare l’aria dall’alta quota sul berillo. A sua volta, aria più calda e umida è riuscita a entrare nella tempesta dal basso. (Immagina di posizionare un ventilatore sopra un camino: più aria soffi, più aria puoi aspirare e alimentare le fiamme.)

Qual è il futuro di Beryl e di altre aree?

Il berillo può oscillare tra la forza della categoria 3 e 4 nei Caraibi orientali dal lunedì all’inizio di martedì. Successivamente si indebolisce gradualmente e si sposta verso ovest.

La tempesta di mercoledì potrebbe devastare la Giamaica. Colpirà poi la penisola messicana dello Yucatan, a sud di Cancun, nella tarda notte di giovedì o all’inizio di venerdì.

Nel frattempo, una nuova perturbazione chiamata Invest 96L si trova nel mezzo di un’importante area di sviluppo nell’Atlantico tra il Sud America e l’Africa. L’Hurricane Center stima che vi sia una probabilità del 70% che si sviluppi. Potrebbe prendere un percorso simile a quello di Beryl, colpendo le stesse isole assediate dalla tempesta menzionata questo fine settimana.