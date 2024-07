L’uragano Beryl viene declassato a tempesta tropicale dopo aver colpito il Texas con venti a 100 mph: aggiornamenti di monitoraggio in tempo reale

I funzionari hanno esortato i texani a stare lontani dalle strade mentre le inondazioni si diffondono in tutta la regione

Diverse agenzie hanno implorato i residenti di rimanere fermi e di non guidare poiché si prevede che le inondazioni allagheranno alcune strade in Texas.

Continuano gli allarmi per inondazioni improvvise per Houston, Pasadena, Pearland, Lake Jackson, Bay City e Freeport in Texas questa mattina dopo che il National Weather Service di Houston ha segnalato una vasta area da 6 a 8 pollici di pioggia, con quantità maggiori possibili a livello locale.

Sono state segnalate inondazioni improvvise e forti piogge nell’area di Houston e nei suoi dintorni, con possibili venti forti e raffiche e deboli tornado isolati.

L’Office of Homeland Security and Emergency Management ha chiesto alle persone di non trovarsi sulle strade, ma se devi viaggiare, ti hanno consigliato di concederti uno spazio di frenata extra, di rallentare e di assicurarti di accendere i fari in caso di pioggia.

L’ufficio ha chiesto ai residenti di non guidare in condizioni di acqua alta, di prendere ulteriori precauzioni nei tunnel e nelle zone basse e di non aggirare i posti di blocco.

“Se incontri l’acqua alluvionale, non attraversarla, poiché potrebbero esserci detriti nocivi, sostanze chimiche o animali nell’acqua”, hanno detto.

Hanno anche avvertito i texani di non avvicinarsi alle linee elettriche cadute e di presumere sempre che funzionino ancora.

L’OEM di Houston ha inoltre informato che “sei pollici di acqua alluvionale in rapido movimento potrebbero abbattere un adulto”. Sono necessari solo 12 pollici di acqua corrente per trasportare la maggior parte delle auto, e solo 2 piedi di acqua corrente possono trasportare SUV e camion. “Non è mai sicuro guidare o camminare attraverso le acque alluvionali.”

La città di Houston chiede inoltre ai cittadini di rimanere fuori strada in modo che i soccorritori possano aiutare le persone in situazioni di emergenza.