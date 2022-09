L’uragano Ian si trasforma in una potente tempesta, provocando un ordine di evacuazione a Tampa

Tempesta tropicale Ian Ian si rafforzò in una tempesta A partire da lunedì mattina, i residenti costieri stanno affrontando i forti impatti della tempesta con il progredire della settimana.

Secondo il National Hurricane Center, lo stato di uragano è stato dichiarato intorno alle 5:00 quando i venti sostenuti della tempesta hanno raggiunto i 75 mph.

La tempesta Ian dovrebbe diventare un uragano significativo nelle prossime 48 ore. È stato emesso un orologio tornado Costa del Golfo della FloridaCompreso Tampa Bay.

La contea di Hillsborough, che comprende Tampa, ha ordinato l’evacuazione obbligatoria dei residenti che vivono nella zona costiera della città. Ha anche annunciato l’evacuazione volontaria della maggior parte del distretto.

La tempesta si sta avvicinando a Cuba occidentale.

Le Florida Keys seguono il rafforzamento di Ion nei Caraibi durante la tempesta tropicale Ion

Il governatore della Florida Ron DeSantis Lo stato di emergenza è stato dichiarato per tutti i 67 distretti a causa dell’impatto del ciclone Ian. Ha esortato tutti i floridiani a prepararsi per la tempesta.

La tempesta dovrebbe atterrare giovedì o venerdì.

Questa è una situazione in via di sviluppo, ricontrolla con noi per gli aggiornamenti.