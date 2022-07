L’Uzbekistan impone lo stato di emergenza nel Karakalpak colpito | Notizie di protesta

Il presidente Mirziyoyev abbandona i piani per limitare l’autonomia di Karakalpak dopo una rara protesta pubblica nella provincia nord-occidentale.

L’Uzbekistan ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di un mese nella repubblica autonoma poiché rare proteste hanno costretto il presidente Shavkat Mirziyoyev a ritirare alcune riforme costituzionali.

Sabato il segretario stampa del presidente Mirziyoyev, Sherzod Asadov, ha scritto in un telegramma che lo stato di emergenza nella Repubblica del Karakalpakstan inizierà direttamente da mezzanotte di domenica (19:00 GMT di sabato) al 2 agosto.

Il comunicato aggiunge che il provvedimento è stato adottato “per garantire l’incolumità dei cittadini, tutelarne i diritti e le libertà (e) ristabilire l’ordine pubblico” nel territorio.

> Il presidente dell’Uzbekistan è arrivato sabato in Karakalpakstan e ha promesso di annullare le proposte di emendamento costituzionale che indebolirebbero lo status della regione.

Le autorità uzbeke hanno affermato che venerdì è stata convocata una manifestazione per protestare contro i piani di riforma costituzionale che avrebbero cambiato lo status del Karakalpakstan, una repubblica autonoma abitata dai Karakalpak, una minoranza etnica con la propria lingua.

Funzionari locali e governativi hanno affermato che la polizia ha disperso i manifestanti dopo che alcuni hanno tentato di assaltare gli edifici del governo locale a Nukus, la capitale della regione, a seguito di una manifestazione nel mercato centrale della città.

Secondo l’attuale costituzione uzbeka, il Karakalpakstan è descritto come una repubblica sovrana all’interno dell’Uzbekistan e ha il diritto di separarsi tenendo un referendum.

La nuova versione della costituzione – che l’Uzbekistan prevede di tenere un voto pubblico nei prossimi mesi – non menziona più la sovranità del Karakalpakstan o il suo diritto alla secessione.

Ma in una rapida reazione alla protesta, Mirziyoyev ha detto sabato durante una visita in Karakalpakstan che le modifiche al suo status dovrebbero essere eliminate dalla riforma proposta, ha affermato il suo ufficio in una nota.

Il governo del Karakalpakstan ha dichiarato sabato in una dichiarazione che la polizia aveva arrestato i leader della protesta di venerdì e molti altri manifestanti che avevano opposto resistenza.

Una dichiarazione congiunta della polizia, del parlamento e del gabinetto della repubblica ha affermato che i “provocatori” hanno cercato di “prendere il controllo delle istituzioni statali … dividere la società e destabilizzare la situazione socio-politica in Uzbekistan”.

“Un gruppo di organizzatori di rivolte di massa e persone che hanno attivamente opposto resistenza alle forze dell’ordine sono stati arrestati. Le indagini sono in corso contro di loro, accusando i disordini di un” gruppo criminale”, afferma la dichiarazione.

Le modifiche relative al Karakalpakstan facevano parte di una più ampia riforma costituzionale proposta da Mirziyoyev, che include anche il rafforzamento dei diritti civili e l’estensione del mandato presidenziale a sette anni da cinque anni.

Se la riforma verrà approvata nel referendum programmato, azzererà il numero di mandati di Mirziyoyev e gli consentirà di candidarsi per altri due mandati.