Lynette Romero si unisce a NBC4 come Anchor – NBC Los Angeles

NBC4/KNBC ha annunciato martedì che la giornalista vincitrice dell’Emmy Award Lynette Romero si unirà a “Today in LA” come emittente e reporter. Romero presenterà il telegiornale quotidiano su NBC4 dalle 4:00 alle 7:00 insieme al co-conduttore. Adriano ArampoloE il La meteorologa Belen de Leon E il L’ancora del traffico Robin Winston. Il suo primo giorno in onda sarà il 10 ottobre.

Romero, un noto e rispettato giornalista della California meridionale, si unisce alla NBC4 con oltre tre decenni di esperienza nelle notizie e dozzine di premi e riconoscimenti dalla comunità. La sua versatilità e la cronaca approfondita hanno incluso la copertura di molte delle più grandi storie della California meridionale. È stata davanti e dietro le telecamere, riportando e producendo molti spettacoli e speciali, inclusi incarichi in Messico, El Salvador, Italia e Repubblica Ceca.

“Lynette ha la giusta miscela di esperienza giornalistica e calore reale che si vede in onda e di persona”, ha affermato Renee Washington, vicepresidente delle notizie di NBC4. “È un’ancora dinamica con un approccio ottimista per aiutare i nostri spettatori a iniziare la giornata e sono entusiasta di darle il benvenuto nella famiglia NBC4”.

In un video condiviso con i fan della NBC4, Romero ha detto: “Ho una nuova famiglia, ho una nuova casa. Andrò a ‘Today in LA’ della NBC4 e sono così eccitato. Quindi vieni con me , lascia che apra la porta e ti do il benvenuto dentro. Non lo sopporto. Aspetta di iniziare.”

Romero ha una profonda dedizione a restituire alla comunità locale. È attiva in numerosi enti di beneficenza ed eventi a sostegno di studenti e quartieri svantaggiati in tutto il sud. È anche appassionata di diffondere la consapevolezza del morbo di Alzheimer, della perdita di memoria e della demenza negli anziani.

Romero si unisce alla NBC4 dopo una lunga carriera di successo al KTLA Los Angeles, dove ha lavorato come conduttrice per quasi tutti i telegiornali e, più recentemente, come conduttrice del fine settimana per il telegiornale mattutino. In precedenza, Romero ha attraccato e scritto al KUSA di Denver, dove ha coperto la visita papale del 1993, lo scontro a Waco e l’attentato al Federal Building di Oklahoma City.

