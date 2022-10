MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici: Acquista ora o aspetta?

Sebbene il MacBook Air sia molto popolare, alcuni utenti ne hanno bisogno di più. Più prestazioni, più batteria, più porte, uno schermo più grande… Se hai bisogno di più, hai bisogno di un MacBook Pro da 14 o 16 pollici.

Prima di spendere tutti quei soldi per qualcosa che speri di conservare e utilizzare per anni, vale la pena chiedere se è un buon momento per comprare. Nel mondo dei computer, c’è sempre qualcosa di meglio in arrivo, ma se è così Molti Meglio che sta arrivando cosìpotresti voler aspettare.

È passato quasi un anno da quando è stato rilasciato per la prima volta il MacBook Pro da 14 e 16 pollici e potrebbe essere aggiornato presto. Ecco i nostri consigli per l’acquisto di MacBook Pro da 14 e 16 pollici.

MacBook Pro 14 e 16 pollici: prezzi e specifiche

il petto: ottobre 2021

Il MacBook Pro da 14 e 16 pollici ha ricevuto un massiccio aggiornamento del silicio da Apple L’evento scatenato di Apple. Inizia con un nuovo processore (M1 Pro o M1 Max), ma è più di una semplice velocità. Ha un nuovo display (Liquid Retina XDR), più porte (tre Thunderbolt 4, HDMI e SDXC), una fila di tasti funzione a grandezza naturale e un nuovo design. Sostituisce il modello Intel rilasciato nel 2019.

MacBook Pro da 14 pollici (2021) Prezzo di listino:

£ 1.899 (CPU a 8 core, GPU a 14 core, 16 GB di RAM, SSD da 512 GB); £ 2.399 (CPU a 10 core, GPU a 16 core, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB) Leggi tutto

Recensione del MacBook Pro (2021) da 14 pollici MacBook Pro 16 pollici (2021) Prezzo di listino:

£ 2.399 (CPU M1 Pro a 10 core, GPU a 16 core, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD); £ 2.599 (CPU M1 Pro a 10 core, GPU a 16 core, 16 GB di RAM, SSD da 1 TB); £ 3.299 (CPU M1 Max a 10 core, GPU a 32 core, 32 GB di RAM, SSD da 1 TB)

Il MacBook Pro da 14 pollici parte da $ 1.999. Il MacBook Pro da 16 pollici parte da $ 2.499. Ci sono processori, RAM e opzioni di archiviazione che possono valere più di $ 6000.

MacBook Pro 14 e 16 pollici: perché dovresti comprare

Il MacBook Pro è una macchina formidabile che controlla quasi tutte le caselle della lista dei desideri di un utente professionale. È veloce, capace e potente e rende il computer portatile professionale di Apple in prima linea. Lo schermo è un motivo sufficiente per desiderarne uno, poiché mini-LED e ProMotion vengono introdotti per la prima volta sul Mac, con luminosità estrema (picco 1.600 nits) e un’eccellente precisione del colore. Apple afferma che il chip M1 Pro è il 70 percento più veloce dell’M1 e che l’M1 Max ha una GPU quattro volte più potente di quella dell’M1. Ha anche più RAM, molte volte più larghezza di banda e un SSD super veloce.

Ci sono anche molte porte. Apple ha aggiunto tre porte Thunderbolt 4 al MacBook Pro da 14 e 16 pollici, oltre a una porta HDMI e uno slot per schede SDXC. C’è anche una fotocamera FaceTime 1080p aggiornata, anche se dovrai trattare la tacca dello schermo come un iPhone. Ma pensiamo che sia un compromesso accettabile per molta potenza.

MacBook Pro 14 e 16 pollici: perché dovresti comprare

Il nuovo MacBook Pro è un grande investimento, ma se hai bisogno della potenza che offre ora, prendine uno. Ogni nuovo Mac è sempre il migliore che Apple abbia mai realizzato, ma il MacBook Pro da 14 e 16 pollici è un enorme balzo in avanti sia rispetto al modello precedente che nella storia del MacBook Pro, e pensiamo che ne sarai molto felice il tuo acquisto.

Ti consigliamo di ottenere più spazio di archiviazione e memoria possibile. Il MacBook Pro da 14 e 16 pollici inizia con 16 GB di RAM e arriva fino a 32 GB con M1 Pro e 64 GB con il chipset M1 Max. Gli aggiornamenti non sono economici, ma valgono gli anni di investimento da ora in poi, quando il tuo dispositivo può ancora funzionare senza intoppi come quando lo hai acquistato.

Se decidi di fare l’investimento ora, Non acquistarlo direttamente da Apple. Lo sono rivenditori esterni come Amazon e Best Buy Presentazione del MacBook Pro da 14 e 16 pollici con ottimi sconti, fino a $ 400 di sconto sul prezzo normale. (L’Apple Store non vende articoli in saldo o mostra i prezzi di vendita sulle scorte correnti.) Il vantaggio di acquistare uno di questi saldi è che le opzioni di personalizzazione sono limitate, quindi, ad esempio, devi accontentarti di qualsiasi configurazione RAM e SSD venga utilizzata offerto. Ma se stai bene con questo, risparmierai un sacco di soldi.

Perché i rivenditori di terze parti offrono sconti così enormi? Questo ci porta a…

Macworld consiglia: ATTENDERE

molti di Rapporti Ha detto che Apple potrebbe aggiornare il MacBook Pro da 14 e 16 pollici nelle prossime settimane. Le vendite presso rivenditori di terze parti sono probabilmente dovute al desiderio di Apple di svuotare l’inventario per fare spazio alla nuova versione.

Questo prossimo aggiornamento sarà un aggiornamento del processore per M2 Pro e Max, un seguito per M1 Pro e Max. Le prestazioni miglioreranno, ma forse non così drammaticamente come passare dai chip Intel alla serie M1.

Poiché il design del MacBook Pro da 14 e 16 pollici ha solo un anno, Apple non lo cambierà. Dovrebbe avere lo stesso schermo, porte, tastiera e trackpad. Riguarda il processore e la GPU per questo aggiornamento.

Quindi, se vuoi assolutamente la tecnologia più recente e sei disposto a pagare il prezzo intero, smetti di acquistare un nuovo MacBook Pro da 14 e 16 pollici.