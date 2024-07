Macron: Celine Dion cantare alle Olimpiadi sarebbe fantastico

Macron ha dichiarato in un’intervista al canale francese France 2: “Sembra che sia arrivato a Parigi, il che è meraviglioso!”

“Sarei molto felice se potessi essere presente alla cerimonia di apertura, come tutti i nostri connazionali”.

“Non rivelerò nulla, cosa [opening ceremony director] Ha aggiunto: “Thomas Joly e tutte le sue squadre di lavoro si sono preparate. C’è anche una sorpresa”, prima di continuare con un sorriso: “Non sono responsabile del suo programma”.

L’apparizione di Dion segnerà un ritorno dopo che le è stata diagnosticata la sindrome della persona rigida nel dicembre 2022, che l’ha costretta a cancellare diversi spettacoli dal vivo.

La sindrome è una condizione neurologica che causa spasmi muscolari.

Questa sarà anche la seconda volta che la Dion, conosciuta come la “Regina delle canzoni potenti”, si esibirà alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, dopo la sua esibizione ad Atlanta nel 1996.

Martedì è stata vista fuori dal suo hotel circondata dai suoi fan.

Il fan Ossian Moulin (24 anni) ha detto: “Per me lei è la migliore cantante e la migliore diva, ed è fantastico poterla vedere qui in Francia, soprattutto dopo tutto quello che è successo qui in buone condizioni.”

Hanno aggiunto che “sarebbe incredibile” se recitasse.

Il mese scorso, il ministro dello Sport e dei Giochi Olimpici, Amelie Oudéa, aveva dichiarato a France 2 che la partecipazione di Dion alla cerimonia di apertura era “possibile”.