Macron dice che non nominerà il suo governo fino a dopo le Olimpiadi

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che non annuncerà la formazione di un nuovo governo prima della fine dei Giochi Olimpici di Parigi.

Ciò avviene dopo che il Nuovo Fronte Popolare, una coalizione di sinistra che costituisce il gruppo più numeroso nel Parlamento francese dopo le recenti elezioni, ha nominato una funzionaria poco conosciuta, Lucie Castets, come candidata per la carica di Primo Ministro.

In risposta alla proposta, Macron ha affermato che la nomina di un nuovo ministro prima di metà agosto “creerebbe il caos”.

Macron ha accettato le dimissioni del primo ministro Gabriel Attal in seguito alle pesanti perdite del suo partito centrista nelle elezioni parlamentari conclusesi all’inizio di questo mese.

Tuttavia, Atal e i suoi ministri hanno accettato di rimanere in carica come governo provvisorio fino alla nomina dei loro sostituti.

Nel sistema francese, il presidente nomina tradizionalmente un primo ministro in grado di guidare la maggioranza nell’Assemblea nazionale.

Nessun partito ha ora la maggioranza, ma il Fronte Nazionale Progressista controlla almeno 182 dei 577 seggi, ponendosi nella posizione più forte per proporre un candidato.

Dopo settimane di trattative, e solo un’ora prima dell’intervista televisiva di Macron, il gruppo ha nominato martedì la Castets, citando il suo curriculum di lavoro in difesa dei servizi pubblici.

La signora Castets è un’economista e funzionaria di 37 anni che attualmente lavora come direttrice delle finanze e degli appalti per la città di Parigi, ma non ha esperienza nella politica dei partiti.