Macy’s avverte che verranno alla luce i saldi del trimestre festivo

Il flagship store di Macy’s in Herald Square a New York, 23 dicembre 2021.

Messi Venerdì ha avvertito che le vendite del trimestre festivo saranno più leggere, affermando che i budget dei consumatori sono sotto pressione e si aspetta che la pressione continui per tutto l’anno.

L’operatore del grande magazzino ha affermato che le vendite nette dovrebbero ora attestarsi a un punto medio-basso dell’intervallo precedentemente previsto compreso tra 8,16 e 8,4 miliardi di dollari. Si prevede che l’utile rettificato diluito per azione sia compreso nell’intervallo di rilascio precedente compreso tra $ 1,47 e $ 1,67.

per me periodo dell’ultimo anno, Macy’s ha riportato un fatturato di 8,67 miliardi di dollari e un utile rettificato per azione di 2,45 dollari.

Le azioni della società sono scese di oltre il 4% nel trading aftermarket venerdì.

Macy’s è l’ultimo rivenditore a offrire indizi sui consumatori, poiché gli investitori attendono i risultati delle vacanze e cercano segni di ser La domanda è resiliente poiché l’inflazione continua a salire.