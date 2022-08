Madonna rivela il momento in cui ha quasi ucciso la sua carriera teatrale

La cantante pop Madonna potrebbe avere una delle carriere più impressionanti nella storia della musica, ma la cantante di “Vogue” ha rivelato che un malfunzionamento del guardaroba tre decenni fa ha quasi posto fine alla sua carriera.

Il 63enne ha condiviso uno sfacciato tirami su durante un’apparizione in “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” mercoledì, addobbato con una miriade di “arrosti di Natale” in vero stile Madonna.

La star ha unito le forze con Fallon per promuovere il suo nuovo album, “Finally Enough Love”, una delle canzoni dance preferite della cantante.

Anche Madonna ha momenti imbarazzanti. Todd Owyoung/NBC tramite Getty Images

Mentre l’album celebra il numero record di migliori canzoni di Madonna, la star ha rivelato la sua performance iconica di “Like a Virgin” durante i primi MTV Video Music Awards nel 1984 che è stata quasi cancellata.

Quando la 26enne è salita sul palco di MTV per eseguire la canzone di successo, il suo pugnale le è scivolato da sotto, costringendo la cantante a tuffarsi per prenderla, girando accidentalmente il suo vestito ed esponendola dietro nel processo.

La cantante americana Madonna si trova fuori dagli MTV Video Music Awards al Radio City Music Hall di New York il 14 settembre 1984. Getty Images

“Quelli erano i giorni in cui non dovevi mostrare il culo per trovare un lavoro”, ha scherzato la star. “Ora è il contrario.”

Madonna ha ricordato che i suoi attori nel backstage consideravano la sua carriera “finita” dopo i flash occasionali,

“Non era completamente così! Era come la parte posteriore della guancia Metà Madonna ha discusso al pubblico.

La cantante pop ha citato uno dei suoi più grandi difetti professionali. Todd Owyoung/NBC tramite Getty Images

Fallon ha anche ricordato al pubblico che Like a Virgin non doveva essere il singolo, dal momento che il produttore Neil Rodgers voleva che fosse una “ragazza materiale”.

“Quelli erano i giorni in cui non avevo voce in capitolo”, ha detto il vincitore del Grammy Award. “Riesci a immaginare che quei giorni siano esistiti?”

Nonostante le paure dei suoi attori di lunga data, la carriera di Madonna non era finita dopo gli occasionali flash sul palco. Il suo nuovo album, che celebra le sue 50 canzoni al primo posto nelle classifiche dei singoli di Billboard, è stato pubblicato all’inizio di questa estate, con una versione in CD e vinile rilasciata il 19 agosto.