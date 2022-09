Mali Koroma, Dabo lotta dopo la sconfitta contro la Serbia

Due della squadra di basket femminile del Mali hanno eliminato la partita lunedì dopo l’ultima sconfitta in una partita finora senza vittorie ai Mondiali femminili.

La breve rissa ripresa dalla telecamera è avvenuta nell’area multimediale post-partita dopo la sconfitta per 81-68 della squadra dalla Serbia, video Inserito in linea E il Offerte sui social.

Un giocatore ha persino tentato di comunicare con alcuni fabbricanti di paglia prima che altri compagni di squadra si precipitassero a rompere la brutta situazione, secondo il filmato catturato dai media serbi durante un’intervista con un giocatore.

FIBA, e Pallacanestro internazionale L’organo di governo ha aperto un’indagine sull’incidente tra i calciatori Salimatou Kourouma e Kamite Elisabeth Dabou.

La rissa è avvenuta nell’area mediatica post-partita dopo la sconfitta del Mali. YouTube | Palestra sportiva

Entrambi i giocatori hanno una media di meno di 10 punti a partita poiché la triste squadra del Mali ha perso ciascuna delle quattro partite con una media di 30 punti.

All’inizio del torneo, il Mali ha perso 60 punti contro l’Australia.

La FIBA ​​ha aperto un’indagine sulla rissa. YouTube | Palestra sportiva

Il paese africano originariamente non aveva l’opportunità di competere sulla scena mondiale, ma è stato un ingresso in ritardo per sostituire la Nigeria, che aveva problemi amministrativi.

Il Mali conclude martedì il suo torneo contro il Canada.

Se vincono, sarà la prima vittoria del Paese in Coppa del Mondo dal 2010, quando la squadra è andata 1-4.

con filo