Mandy Moore e Chrissy Metz hanno risposto allo snobismo di This Is Us Emmys

Tra i tanti disdegni e sorprese delle nomination agli Emmy di questa settimanapochi di loro Più che rompere gli schemi dall’improvviso cambiamento di TV Academy Questi siamo noi. Anche nei suoi anni magri, Dan Fogelman dramma familiare Ha sempre ottenuto almeno una nomination ai Primetime Emmy a stagione, ma a quanto pare non poteva nemmeno Sterling K.” ai Primetime Creative Arts Emmys.

Tra le altre cose, ciò significa che i premi hanno ora definitivamente superato la possibilità di onorare la star Mandy Moore, che ha ricevuto solo un cenno dall’attrice straordinaria per il suo corpo. lavorare come madre Rebecca Pearson, nel 2019. Ora, Moore e la co-protagonista Chrissy Metz hanno rilasciato dichiarazioni di disprezzo, con Moore che si concentra sull’essere felice per il team musicale dello show e sul lutto per molti altri colleghi non riconosciuti, e Metz on è Sai, una causa contro Mandy Moore è stata completamente rubata.

Questo è per tutti THRIl che indica che Moore ha rilasciato una dichiarazione sui social media lodandolo Siddharta Khosla e Mor Suo marito, Taylor Goldsmith, sarà nominato per The Forever Now La canzone che Moore ha cantato lei stessa “giorno del matrimonio”. Ha continuato dicendo, “Spero che il nostro spettacolo venga riconosciuto per quello che penso fosse [its] L’ora migliore? certamente. E il Dan Fogelman La sua grande scrittura per 6 stagioni (Hello il treno)? [Ken Olin’s] Tendenza impeccabile? Il nostro cast e la nostra troupe incredibilmente talentuosi? Già…. Ma niente può togliere ciò che il nostro spettacolo significa per molti (noi compresi). Questa è un’eredità incredibile di cui far parte. Sarò per sempre grato. #Questi siamo noi.”

Nel frattempo, Metz è stata più schietta, dichiarandosi “Bitter Betty” in una storia di Instagram, denunciando quella che, secondo lei, era l’assurdità di Moore e Fogelman. Entrambi sono stati superati dalle nomination di quest’anno . “ Quando ci sono persone naturali, dotate e incredibilmente talentuose che scrivono uno spettacolo – Dan Fogelman – e la star e la star – Mandy Moore – non vengono onorate per il bellissimo lavoro e il modo in cui hanno cambiato la vita, i cuori, le menti e il connettivo delle persone tessuto tra gli altri esseri umani, e non vengono loro riconosciuti per questo? ‘ ho chiesto sarcasticamente. ‘Capisco che non è tutto, mia cara, ma è qualcosa.’

Fogelman ha anche rilasciato una dichiarazione (che cade più dalla parte di Moore), in cui ha detto: “ I nomi di Emmy non sono rotti per #ThisIsUs oggi: se sei felice quando vanno per la tua strada, prendilo sul mento quando non lo fanno”.