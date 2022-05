Mane lascia il Liverpool: come siamo arrivati ​​qui, quanto dovrà pagare il Bayern e cosa succederà

Con un berretto da baseball rosso appollaiato sulla testa e Liverpool una sciarpa avvolta intorno al collo, Sadio Manè Ha salutato la folla adorante durante la parata di domenica in giro per la città su un autobus scoperto. Nella sua mente, questo era un addio.

Il Senegal Il nazionale, a cui mancano solo 12 mesi di contratto, ha deciso che era giunto il momento di intraprendere una nuova sfida quest’estate dopo sei anni ad Anfield. Il Bayern Monaco è un ottimo candidato per la sua firma in quanto punta a sostituire l’uscente Robert Lewandowski.

Non è la notizia che i fan del Liverpool volevano sentire sullo sfondo di un sabato devastante Champions League La sconfitta finale di Real Madrid A Parigi.

Se Mohamed Salah La prima metà della stagione si è illuminata, la seconda è appartenuta a Mane. Ha segnato 13 dei suoi 23 gol dopo il suo trionfale ritorno dal Senegal alla gloria nella Coppa d’Africa.

Mane ha prosperato dopo essere stato spostato al nono round da Jurgen Klopp dopo l’arrivo Luis Diaz da Porto. All’inizio di questo mese il suo manager lo ha definito una “macchina” e “di classe mondiale” dopo aver mantenuto viva la corsa al titolo portando a casa il vincitore Aston Villa.

In precedenza, aveva dato una serie di contributi vitali – dal pareggio di Al Ittihad alla doppietta vincente contro Manchester Nelle semifinali di FA Cup. In Champions League, ha segnato in casa del Benfica nell’andata dei quarti di finale e poi nell’andata delle semifinali contro il Villarreal.



Mane è stato il miglior giocatore del Liverpool nella seconda metà della stagione (Foto: Paul Ellis/AFP via Getty Images)

Il 30enne ha dimostrato senza ombra di dubbio di avere ancora molto da offrire. Era un potere che emetteva piuttosto che svanire.

Non essendo riuscito a concordare una proroga con lui nel corso di questa stagione, il Liverpool ha capito che c’è sempre il rischio che un altro membro dell’élite europea approfitti della situazione e giri la testa.

E se Mane realizzasse il suo desiderio e se ne andasse Bundesliga Dipende dal tipo di compenso che il Bayern è disposto a pagare. Il nuovo direttore sportivo Julian Ward condurrà un affare difficile. Non ci sono garanzie.

Fonti di alto livello ad Anfield hanno respinto i suggerimenti in Germania secondo cui un accordo potrebbe essere raggiunto per circa 30 milioni di euro (25,5 milioni di sterline). Il Liverpool pensa che sarebbe meglio tenere Mane per altri 12 mesi e perderlo per niente nel 2023 piuttosto che fare affari per esso. Il Liverpool lo valuta circa 50 milioni di euro (42,5 milioni di sterline) e avranno bisogno di un sostituto adeguato prima di accettare la vendita.

insieme a Divock Origi Partenza in trasferimento gratuito a AC Milan E il Liverpool è pronto ad ascoltare le offerte del nazionale giapponese Takumi MinamminoHanno sicuramente bisogno di almeno un altro attaccante. Arrivo di Fabio Carvalho da Fulham Aiuterà, ma sarebbe sbagliato aspettarsi troppo e troppo presto da un adolescente.

La partenza di Mane segnerebbe la fine di un’era ad Anfield. È stata la prima firma di trasformazione di Klopp. L’iniezione di qualità ha dato dopo il suo trasferimento di 34 milioni di sterline Southampton Nel 2016, ha aiutato il Liverpool a ripristinare il lustro della Champions League. Questo ha dato loro la ricchezza e la capacità di attirare prima Mo Salah e poi Virgilio van Dijk E il Alison.

Avendo inizialmente giocato a destra, Mane ha mostrato la sua versatilità girando a sinistra per accogliere Salah. Ora è solo un risultato nel mezzo del processo. Pochi possiedono le sue abilità.

Il potente attacco a tre punte ha formato con Salah e Roberto Firmino Il Liverpool ha lanciato sia la Champions League che premier League Gloria.

Il mese prossimo, Salah compirà 30 anni. Mane ha compiuto il suo storico compleanno ad aprile e Firmino compirà 31 anni ad ottobre. Tutti e tre hanno accordi che dureranno fino al 2023 e affrontare lo stato dei loro contratti è stato un dilemma in corso.



Mane ha giocato nel mezzo non appena è arrivato Diaz (Foto: James Gill – Danehouse/Getty Images)

Rinnovare tutti e tre era sempre improbabile poiché avrebbe comportato l’allocazione di enormi quantità di denaro in salari a metà dei 30 anni. Consentire a tutti e tre di andarsene nella stessa finestra sarebbe sempre considerato irrilevante data la sfida di provare a sostituirli tutti in una volta. Doveva barcollare.

Il mantenimento di Salah era una priorità per i proprietari, ma i colloqui si sono bloccati a metà della stagione in corso. Al Masry non andrà da nessuna parte quest’estate, ma a meno che non venga raggiunto un compromesso, lascerà come free agent alla fine del 2022-23.

La linea offensiva di Klopp si è evoluta negli ultimi due anni con l’influenza della prima Diogo Jota Poi Diaz. La vecchia guardia è già stata smantellata. Il record del Liverpool nel mercato di trasferimento ti fa supportare lo staff di reclutamento per selezionare un’altra gemma.

Ma se questa è la fine della strada per Mane ad Anfield, ci mancherà molto. Solo 13 giocatori nella storia del club sono riusciti a migliorare il suo punteggio di 120 gol. È una leggenda per quello che ha ottenuto al Liverpool, ma il dolore deriverà anche dalla convinzione che sia rimasto così tanto nel serbatoio. Questo non è un giovane giocatore che cerca un maggiore coinvolgimento altrove, questo è l’uomo che ha guidato la serie di vittorie consecutive nella partita più importante del calcio di club.

“Torna da me dopo sabato e ti darò la migliore risposta che vuoi sentire, certo. È speciale”, ha sorriso Mane durante la giornata dei media la scorsa settimana presso l’AXA Training Center quando gli è stato chiesto del suo futuro. “Ti darò tutto quello che vuoi sentire dopo.”

Mane non ha smesso di parlare con i media dopo la finale di Champions League, ma aveva già deciso. Ha dato così tanto al Liverpool per così tanto tempo che la sua eredità rimarrà. Sarà sempre accolto a braccia aperte. Se il Bayern prenderà il suo giocatore, il Liverpool avrà delle scarpe grandi da riempire.

(Immagine: OLI SCARFF/AFP tramite Getty Images)