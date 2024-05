Manfred afferma che gli arbitri robot della MLB potrebbero avere “conseguenze indesiderate” sulla zona dello strike

NEW YORK — Per almeno due anni, il commissario della MLB Rob Manfred ha chiarito che se una qualche forma di strike zone automatizzata dovesse mai raggiungere le major, preferirebbe che fosse un sistema di sfida – utilizzato più volte in una partita – piuttosto che uno che sia utilizzato in ogni stadio. Giovedì ha detto che altri sembrano muoversi verso questa visione, ma che c’è ancora molta incertezza riguardo all’effettiva implementazione del sistema di trascinamento automatico della palla, o ABS in breve, nei tornei più importanti.

Un problema è la forma della zona d’impatto che il sistema sarà programmato per riconoscere. Manfred ha detto in passato che la zona dello strike, come descritta dagli arbitri, appare più arrotondata di quanto ci si potrebbe aspettare.

“La forma della zona di attacco”, ha detto Manfred. “Non abbiamo iniziato quelle conversazioni (con i giocatori) perché non abbiamo ancora deciso a cosa stiamo pensando”. “È difficile avere quelle conversazioni prima di sapere cosa stai pensando.”

Rob Manfred: “C’è un consenso crescente, basato in gran parte su ciò che sentiamo dai giocatori, sul fatto che il modello Challenge deve essere ABS, se e quando lo porteremo nei principali campionati, almeno come punto di partenza.” Ha avuto questa opinione da un po’, e altri stanno cambiando idea -Evan Drellich (@EvanDrellich) 23 maggio 2024

Nel complesso, Manfred ha affermato che la lega ha raccolto molte informazioni dai giocatori.

“Sai, all’inizio, pensavamo che tutti avrebbero sostenuto con tutto il cuore l’idea: ‘Se riesci a farlo bene ogni volta, è una grande idea’”, ha detto. “Una cosa che abbiamo imparato in questi incontri è che i giocatori sentono di avere Ci sono altri effetti sul gioco che potrebbero essere negativi se lo usi fino in fondo.

“La seconda ragione è che coloro che l’hanno giocato avevano una forte preferenza per il sistema di sfida rispetto al sistema ABS che richiamava ogni tiro, e questo ha decisamente cambiato la nostra idea su dove saremmo potuti arrivare.”

I ricevitori potrebbero essere i più colpiti.

“Sono le conseguenze indesiderate dell’ABS”, ha detto Manfred. “La cosa a cui si fa spesso riferimento, ma non l’unica, è il frame catcher. Penso che i giocatori sentano che i frame sono ciò che attira l’attenzione, se posso usare la parola ‘arte’ nel gioco.

“E se l’inquadratura non conta più, il tipo di giocatori che occuperebbero quella posizione potrebbe essere diverso da quello di oggi. E si potrebbe supporre un mondo in cui invece del giocatore che inquadra, che si concentra sulla difesa, la posizione di presa diventa un giocatore più offensivo, intendo dire che cambia “la vita professionale delle persone. Queste sono preoccupazioni reali e legittime a cui dobbiamo pensare prima di saltare giù da quel ponte”.

Ad aprile, il lanciatore Max Scherzer ha chiesto una maggiore regolamentazione degli arbitri. Manfred giovedì ha difeso l’attuale sistema in vigore.

“Onestamente, penso che ci sia una mancanza di completa comprensione tra i giocatori su come gestire esattamente gli arbitri. In parte, in gran parte, è colpa nostra perché non ci piace, ad esempio, annunciare: “Abbiamo mandato Rob Manfred in Arizona in inverno per allenarsi sul trattamento terapeutico dei colpi di palla.” Potete immaginare gli effetti che questo campo potrebbe avere.

“Ma in realtà esiste un sistema di valutazione molto dettagliato. Vengono valutati due volte l’anno, a metà stagione e alla fine della stagione. Ci sono implicazioni finanziarie per quelle valutazioni in termini di ciò che ottengono in termini di incarichi post-stagionali, il che rappresenta una parte importante di un aumento significativo di ciò che guadagnano.” Ci sono, infatti, attività correttive obbligatorie imposte agli arbitri più frequentemente di quanto si creda.

“Tuttavia, penso che gestire gli arbitri sia un lavoro fisicamente impegnativo. Va oltre la semplice valutazione, formazione e disciplina. Riguarda anche cose come pensare al loro percorso di carriera, per quanto tempo dovrebbero essere lì e questo include cose come il tuo programma di pensionamento. Voglio dire, ci sono molte cose sulla gestione che non credo che tutti apprezzino appieno.

Lettura obbligatoria

(Foto: Cooper Neal/MLB Images tramite Getty Images)