Manhattanheng 2022: date, orari e dove guardare

È tempo che i newyorkesi siano così entusiasti del tramonto.

Questo perché Manhattanhench è su di noi. Quando il tempo collabora, può creare quattro tramonti all’anno a New York City.

Il nome è un cenno allo stile newyorkese Stonehenge, la più antica formazione rocciosa della campagna inglese Coincide con i tramonti e le albe dei solstizi d’estate e d’inverno. Quel monumento premoderno è stato costruito deliberatamente per motivi religiosi e spirituali. Al contrario, la griglia di New York City non è stata progettata pensando al tramonto, ma funziona allo stesso modo. Per quattro giorni ogni maggio e luglio, mentre il sole tramonta all’orizzonte, scompare proprio nell’ampio corridoio ovest-est della città, riunendo le persone per ammirare la nostra particolare posizione geografica nello spazio.

Un evento come Manhattanhench può fermare l’intera metropoli, altrimenti invita a celebrare un normale tramonto quotidiano.

Come se New York non potesse ancora diventare magica, i tramonti di Manhattanheng illuminano le strade di un profondo rosa mandarino e gomma da masticare, interrompendo le strade affollate e trasformandole in un luogo dove dire “aha”.