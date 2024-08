Mappa dell’invasione di Kursk che mostra l’avanzata delle forze ucraine verso nuove posizioni

Una nuova mappa indica che l’Ucraina ha fatto progressi in diverse località della regione russa di Kursk, mentre Mosca fatica a fermare l’incursione di Kiev quasi due settimane dopo il suo inizio.

Una fonte russa ha detto sabato che le forze ucraine avevano preso il controllo dei villaggi di Abanaskovka e Byakhovo, secondo un think tank con sede negli Stati Uniti, l’Institute for the Study of War. I due insediamenti si trovano a sud di Korenovo, città di confine russa attorno alla quale da più di una settimana e mezza si verificano violenti scontri.

I filmati georeferenziati hanno anche mostrato che le forze di Kiev avanzavano a sud-ovest dell’insediamento di Russkoe Porechnoye, ha osservato il centro di ricerca nella sua ultima mappa dell’attacco attraverso il confine ucraino.

Migliaia di soldati ucraini sono entrati a Kursk all’inizio di questo mese, compiendo la più grande avanzata in territorio russo dall’inizio della guerra totale quasi due anni e mezzo fa.

Novità: è troppo presto per valutare i risultati e il significato delle operazioni risultanti dall’incursione ucraina in Russia e dagli sforzi offensivi russi in corso nell’Ucraina orientale. 🧵(1/14) 1/ L’operazione ucraina nella regione di Kursk ha già comportato cambiamenti operativi su larga scala nel teatro delle operazioni… pic.twitter.com/DCg9vAGswl — Istituto per lo studio della guerra (@TheStudyofWar) 18 agosto 2024

Mosca ha avuto difficoltà a rispondere mentre i combattenti di Kiev avanzavano rapidamente e le aree intorno alle città di Sodja e Korenevo sono state tra i primi obiettivi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha dichiarato all’inizio di questa settimana che Kiev ha preso il controllo di Sodja, aggiungendo che l’Ucraina sta guadagnando territorio nella regione.

“Il processo sta andando esattamente come ci aspettavamo. Ora stiamo lavorando per rafforzare le nostre posizioni. Il punto d’appoggio della nostra presenza sta diventando sempre più forte”, ha detto Zelenskyj nel suo discorso di sabato sera.

Alti funzionari russi hanno ripetutamente affermato che le loro forze, come parte dell’“operazione antiterrorismo” guidata dall’FSB, hanno fermato le conquiste ucraine. Questo resoconto è stato contraddetto da numerosi influenti blogger militari russi, fonti ucraine e analisi occidentali, poiché Mosca ha spostato i rinforzi al confine.

Un eminente blogger militare russo ha detto domenica che Mosca ha “spostato lì le riserve e portato alcune delle unità più esperte da altre sezioni del fronte”. Sabato, il resoconto descriveva “pesanti combattimenti” a Kursk, dove l’Ucraina ha portato “nuove riserve”.

Questa settimana un carro armato russo distrutto giace sul lato di una strada vicino alla città di Sudza, nella regione russa di Kursk. L’Ucraina ha avanzato in diverse località la sua incursione nella regione questa settimana, secondo…

Giovedì la regione di Belgorod, al confine con Kursk, ha dichiarato lo stato di emergenza a livello federale e il Ministero russo per le situazioni di emergenza ha recentemente annunciato che migliaia di persone lasciano Kursk ogni giorno.

La Foundation for War Research ha stimato sabato che le forze di Kiev avevano raggiunto una profondità di 28 chilometri (17,4 miglia) all’interno di Kursk, un’area larga circa 56 chilometri. Tuttavia, secondo il think tank, l’area che l’Ucraina sta cercando di consolidare potrebbe essere più piccola.

L’Ucraina ha affermato che non vuole mantenere il territorio che controlla a Kursk, ma spera di tagliare il supporto logistico russo a sostegno dello sforzo bellico altrove lungo la linea del fronte e di proteggere il suo territorio da attacchi aerei altamente distruttivi.

L’aeronautica ucraina ha dichiarato domenica di aver distrutto un secondo ponte a Kursk, rafforzando la presa dell’Ucraina sulla logistica russa.

Un canale russo sull’applicazione Telegram ha attribuito l’attacco al ponte nel villaggio di Zhvanoy a Kursk ai sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità prodotti dagli Stati Uniti. “C’è solo un ponte rimasto nella zona”, ha scritto domenica il resoconto.

Ministero degli Affari Esteri russo Lo ha detto venerdì L’Ucraina “ha completamente distrutto” un altro ponte sul fiume Sim vicino al villaggio di confine di Glushkovo a Kursk “con armi di fabbricazione occidentale, forse HIMAR americani”.

All’inizio di questa settimana, le autorità regionali russe hanno emesso un ordine di evacuazione per il distretto di Glushkovo, situato a sud-ovest di Korenovo. Un blogger militare russo ha detto sabato che “la situazione logistica si sta ancora deteriorando” intorno a Glushkovo, poiché “l’Ucraina sta colpendo i rimanenti ponti sul fiume Sim, ma l’esercito russo ha già iniziato a costruire pontili”.

L’attacco a Kursk è arrivato dopo mesi di lenta ma costante conquista da parte della Russia nell’Ucraina orientale, dopo aver catturato la città strategica di Avdiivka a Donetsk e aver continuato ad avanzare a ovest verso Pokrovsk. La città costituisce un anello importante nella catena di difesa orientale dell’Ucraina e un centro logistico vitale.

L’incursione di Kursk sembra essere stata un vantaggio per il morale ucraino, mettendo in ombra i continui guadagni della Russia. Zelenskyj ha detto sabato che le forze russe hanno attaccato le posizioni ucraine vicino a Pokrovsk e Turetsk, un’altra città violentemente attaccata a Donetsk, “dozzine” di volte nelle ultime 24 ore.

L’Istituto per lo studio della guerra ha affermato che un’avanzata su Pokrovsk, mentre la Russia combatte la sua incursione a Kursk, eserciterebbe “maggiore pressione” sulla Russia e potrebbe influenzare la capacità di Mosca di mantenere la pressione sull’Ucraina lungo centinaia di miglia di linea del fronte.