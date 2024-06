Mar Cinese Meridionale: una nave cinese si scontra con una nave da rifornimento filippina vicino alle Isole Spratly

TAIPEI (AP) – Una nave cinese e una nave da rifornimento filippina si sono scontrate lunedì vicino alle contese Isole Spratly nel Mar Cinese Meridionale, ha detto la guardia costiera cinese. Nell’ultima escalation Dei crescenti conflitti regionali che hanno suscitato preoccupazione.

La Guardia Costiera ha riferito che una nave da rifornimento filippina è entrata nelle acque vicino a Second Thomas Shoal, una barriera corallina sommersa nelle Isole Spratly che fa parte del territorio rivendicato da diversi paesi. L’esercito filippino ha descritto il rapporto della guardia costiera cinese come “ingannevole e fuorviante”.

La guardia costiera cinese ha dichiarato in una dichiarazione sulla piattaforma di social media WeChat che la nave da rifornimento filippina “ha ignorato i ripetuti avvertimenti ufficiali della Cina… e si è avvicinata pericolosamente a una nave cinese in navigazione normale in modo non professionale, provocandone la collisione”.

“Le Filippine sono pienamente responsabili di questo”, ha aggiunto.

A Manila, l’esercito filippino ha affermato che “non discuterà i dettagli operativi sulla rotazione legale degli aiuti umanitari e sulla missione di rifornimento ad Ayungin Shoal, che si trova all’interno della nostra zona economica esclusiva”. Utilizzava il nome filippino per la secca, dove il personale della Marina filippina trasportava cibo, medicine e altri rifornimenti a una nave da guerra di lunga data che fungeva da avamposto regionale per Manila.

Il portavoce militare, il colonnello Xerxes Trinidad, ha dichiarato: “Non rispetteremo le affermazioni ingannevoli e fuorvianti della guardia costiera cinese”. “Il problema principale rimane la presenza illegale e le azioni delle navi cinesi all’interno della zona economica esclusiva delle Filippine, che violano la nostra sovranità e i nostri diritti sovrani”, ha aggiunto.

“Le continue azioni aggressive del CCG stanno intensificando le tensioni nella regione”, ha affermato Trinidad.

Le Filippine affermano che le acque poco profonde, situate a meno di 200 miglia nautiche (370 chilometri) dalla costa, si trovano all’interno della zona economica esclusiva riconosciuta a livello internazionale e spesso si riferiscono a Arbitrato Internazionale 2016 La sentenza ha invalidato le pretese espansionistiche della Cina nel Mar Cinese Meridionale per motivi storici.

Negli ultimi mesi si sono verificati diversi incidenti vicino alla secca, dove le Filippine mantengono un avamposto a bordo della BRB Sierra Madre, che è ricoperta di ruggine da quando è stata deliberatamente arenata nel 1999, ma rimane una nave militare attiva, il che significa che un attacco contro di essa potrebbe … Sta succedendo. Le Filippine lo considerano un atto di guerra.

La Cina è diventata sempre più assertiva nel rivendicare la propria sovranità su quasi tutto il Mar Cinese Meridionale, il che ha portato a un numero crescente di conflitti diretti con altri paesi della regione, in particolare le Filippine e gli Stati Uniti. Vietnam.

Una nuova legge approvata dalla Cina, entrata in vigore sabato, consente alla Guardia costiera di sequestrare navi straniere che “entrano illegalmente nelle acque territoriali cinesi” e di detenere i loro equipaggi stranieri fino a 60 giorni. La legge ribadisce un riferimento alla legislazione del 2021 che stabilisce che la guardia costiera cinese può sparare sulle navi straniere, se necessario.

Almeno tre governi costieri che rivendicano la sovranità sulle acque – Filippine, Vietnam e Taiwan – hanno affermato che non riconosceranno la legge.

Le controversie regionali hanno messo a dura prova le relazioni e fatto temere che il conflitto possa spingere la Cina e gli Stati Uniti, alleato di lunga data delle Filippine, a uno scontro militare. Washington non rivendica alcuna rivendicazione territoriale sulla trafficata rotta marittima, una delle principali rotte commerciali globali, ma lo ha fatto Ha avvertito che sarà obbligato a difendere le Filippine se le forze, le navi e gli aerei filippini fossero sottoposti ad un attacco armato Nel Mar Cinese Meridionale.

Insieme alla Cina, anche Filippine, Vietnam e Taiwan, anche Malesia e Brunei sono coinvolti in dispute territoriali di lunga data, che rappresentano un punto critico in Asia e una delicata linea di frattura nella rivalità di lunga data tra Stati Uniti e Cina nella regione. .

L’Indonesia ha anche incontrato in passato la guardia costiera e le flotte pescherecce cinesi nelle acque ricche di gas al largo delle isole Natuna. Alla periferia del Mar Cinese Meridionale, dove ha fatto saltare in aria i pescherecci cinesi che lo trattenevano. La sua marina ha anche sparato colpi di avvertimento contro le navi cinesi che si allontanavano da quella che Giakarta considera la sua zona economica esclusiva.

Gomez ha contribuito da Manila, Filippine.