Marc Benioff comprerebbe Twitter se potesse

forza vendita CRM Benioff, Presidente e Co-CEO ha detto alla CNN Poppy Harlow in un’intervista che se dipendesse solo da lui, comprerebbe Twitter “assolutamente”.

Per essere chiari, in realtà non lo farà. “Non comprerei mai Twitter”, ha detto Benioff ad Harlow. “Perché voglio qualcosa non significa che l’avrò… ora vorrei fare un gelato con tre cucchiai di gelato, salsa al cioccolato, panna montata e ciliegie. Ma non lo prenderò esso.”

Benioff ha aggiunto che crede ancora che Twitter sia “il marchio più grande, più non realizzato e più sottovalutato” nella tecnologia e che sia “un’azienda straordinaria, un grande marchio, una grande piattaforma che può fare cose incredibili per il futuro”, aggiungendo che ” Sono sempre stato innamorato del prodotto, lo uso ogni volta che credo fermamente che questo abbia ancora un enorme potenziale per il futuro”.