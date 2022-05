Marcus Smart, Giannis Antetokounmue e Rudy Gobert titolano tutte le squadre difensive della NBA

Il portiere dei Boston Celtics Marco IntelligenteCentro Jazz Utah Rudi Gobert L’attaccante dei Milwaukee Bucks Giannis Antikonmo Ha messo in evidenza le squadre All-Defensive NBA 2021-22, che sono state annunciate venerdì sera.

Smart, il difensore dell’anno 2021-22 della lega, ha ricevuto per la terza volta la prima approvazione della squadra. Unisciti a lui al posto di guardia Michele Ponti Dai Phoenix Suns, che ha guadagnato il primo cenno di squadra All-Defensive della sua carriera calcistica. Smart & Bridges si è classificata prima e seconda nella votazione.

Antetokounmpo ha ricevuto il suo quinto All-Defensive Team Award e la sua quarta selezione per la prima squadra. Da quando le squadre difensive furono annunciate per la prima volta nel 1968-69, gli unici altri giocatori con quattro scelte della prima squadra e il multiplayer più importante sono stati Kareem Abdul-JabbarMichele Giordano, LeBron James e Tim Duncan.

Antitokonmo è stato raggiunto da Memphis in posizione di attacco. Garen Jackson Jr.. Chi, come Bridges, ha ottenuto la sua prima scelta.

Joubert, che ha vinto tre degli ultimi quattro premi come miglior difensore, ha ottenuto la sua sesta scelta consecutiva. con cui rompere il legame Hakim Aliwan E Abdul-Jabbar per il maggior numero di volte in onore della prima squadra consecutiva per il centro.

Vota per tutte le squadre di difesa Prima squadra seconda squadra punti totali Marco Intelligente 99 198 Michele Ponti 95 3 193 Rudi Gobert 76 19 171 Giannis Antikonmo 63 30 156 Garen Jackson Jr. 55 43 153 Pam Adebayo 57 38 152 Vacanze Jrue 24 41 89 Matisse Thibault 8 71 87 Robert Williams III 3 64 70 Draymond Green 5 24 34

La seconda squadra era Milwaukee Vacanze JrueFiladelfia Matisse ThibaultMiami Pam AdebayoStato d’oro Draymond Green Boston Robert Williams III.

Con Smart e Williams che formavano la squadra, era la prima volta che Boston aveva più giocatori nella squadra All-Defensive da allora. Rajon Rondò Kevin Garnett era stato entrambi nella squadra nel 2011-12.

I Celtics alla fine avevano sei giocatori che votavano come Jaylyn BrownE Jason Tatum E Alhorford Hanno tutti ottenuto il voto di prima squadra. Guardia di riserva dei Celtics Derek Biancoottenuto su Deadline Trade dai San Antonio Spurs, ha ottenuto tre voti per la seconda squadra.

La scelta di Holiday, la sua quarta in assoluto, ha guadagnato una taglia di $ 120.000.

Questa è stata la settima scelta di Green per la squadra, e lo ha fatto in sole 46 partite. Secondo ESPN Statistics and Information Research, solo Andrei Kirilenko (41 nel 2004-05) e Scottie Pipino (44 nel 1997-98) ha fatto giocare la squadra All-Defensive in meno partite.

Adebayo ha fatto la sua terza carriera per l’All-Defensive Team (tutte le seconde squadre) mentre è stato il secondo per la Thybulle e il primo per la Williams.

giovani Evan Mobley Cleveland e Herb Jones di New Orleans erano quinto e sesto nel voto degli attaccanti. Hanno mancato di diventare il primo rookie All-Defensive da quando Tim Duncan lo fece nel 1997-1998.