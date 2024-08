Mariah Carey non ha parlato con sua sorella prima della sua morte: rapporto

Secondo quanto riferito da un amico della sorella della defunta cantante, Mariah Carey non ha avuto contatti con la sorella Allison nell’ultimo mese della sua vita nonostante le fosse stato detto che stava morendo.

Dave Baker, che afferma di essere stato amico di Allison per molti anni e di aver contribuito a fornirle assistenza alla fine della sua vita, ha parlato degli ultimi giorni di Allison in un’intervista con Il sole.

La madre di Alison e Carrie, Patricia, è morta lo stesso giorno lo scorso fine settimana.

Baker ha aggiunto al giornale: “Alison era scontenta che sua ‘sorella minore’ avesse interrotto i contatti con lei”.

“Ne ho parlato molto. Mi chiedevo se Maria o qualcuno dei suoi parenti avrebbe partecipato al suo funerale. Mi è stato detto che era prevista una cerimonia commemorativa per una data futura, ma per ora niente.”

Ha anche affermato che Carey “non ha mai cercato di contattare Alison, anche dopo che un mese fa le era stato detto che Alison stava morendo”.

“Una telefonata o una videochiamata avrebbe significato molto per Alison, ma non è mai arrivata”, ha detto.

Baker ha deriso la reazione di Carrie alla morte di sua sorella. La presunta amica ha aggiunto: “E ora Maria è profondamente addolorata per la perdita di sua madre e della sua ex sorella. Questo crudele rifiuto ha aggiunto ancora più dolore al dolore di Alison”.

Secondo Baker, “Allison ha ricevuto assistenza domiciliare nelle ultime tre settimane della sua vita” e “aveva un problema agli organi interni”.

Ricordando Alison, ha detto: “Nonostante il suo aspetto duro, Alison era una persona molto intelligente, affettuosa e sensibile”.

Ha continuato: “La conosco da nove anni, e come sua amica, e negli ultimi mesi a causa delle sue cure, mi mancherà moltissimo”.

Secondo quanto riferito, la lotta auto-ammessa di Alison con la dipendenza è stata un punto di contesa per Carrie, dice alle fonti TMZ Che la cantante “ha alzato un muro” perché sentiva di dover mostrare a sua sorella un po’ di “amore duro” e non darle potere. Secondo le fonti, la cantante di “Always Be My Baby” aveva già cercato di sostenere sua sorella emotivamente e finanziariamente, ma senza alcun risultato.

Sebbene i rapporti indicassero che alla fine non era in contatto con sua sorella, Carey ha trascorso la scorsa settimana con sua madre, Patricia, mentre stava morendo, secondo TMZ.

Sulla base delle informazioni disponibili, sembra che Alison avesse 63 anni e Patricia 84 anni quando morirono. Non si conoscono ancora le cause della loro morte.

Il giornale ha contattato il rappresentante di Carey.

Dopo la morte di sua sorella e sua madre, Carey ha rilasciato una dichiarazione lunedì 26 agosto, in cui ha detto: “Il mio cuore è spezzato perché ho perso mia madre lo scorso fine settimana”.

“Sfortunatamente, in una tragica svolta degli eventi, mia sorella ha perso la vita lo stesso giorno”, ha aggiunto Carrie.

“Sono grato di aver potuto trascorrere l’ultima settimana con mia madre prima che morisse. Apprezzo l’amore, il sostegno e il rispetto di tutti per la mia privacy durante questo periodo impossibile.”

Nel suo libro di memorie del 2020, Il significato di Mariah Carey, Carey ha dettagliato il suo difficile rapporto con i membri della sua famiglia e, sorprendentemente, ha accusato Allison di averle dato il Valium quando aveva solo 12 anni.

Alison ha successivamente intentato una causa la sua famosa sorella, sostenendo “l’inflizione intenzionale di un enorme disagio emotivo da parte dell’umiliazione pubblica crudele, maliziosa, vendicativa, spregevole e del tutto inutile della sua sorella maggiore già profondamente danneggiata da parte dell’imputato”.