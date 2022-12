Mario Kart 7 sta ricevendo il suo primo aggiornamento in oltre un decennio, ed ecco cosa è incluso

Tra le novità sorprendenti, un ottimo titolo 3DS MarioKart 7 Aggiornato oggi per la seconda volta in assoluto. Sì, anche se è stato rilasciato nel 2011, Nintendo ha rilasciato casualmente una nuova patch per il gioco che lo ha portato fino alla versione 1.2.

Secondo le note ufficiali sulla patch, sono stati risolti diversi problemi per migliorare l’esperienza complessiva. Questo arriva dopo un precedente aggiornamento (v1.1) nel maggio 2012. Ecco la cronologia completa delle note sulla patch per questo gioco, con aggiornamenti a dieci anni di distanza:

Versione 1.2 (rilasciata il 13 dicembre 2022)

generale

Sono stati risolti diversi problemi per migliorare l’esperienza di gioco.

Versione 1.1 (rilasciata il 15 maggio 2012)

Viene fornito un aggiornamento per eliminare gli exploit di collegamento in a Woohoo LubeE il Maca WuhuE il Boozer Castello 1 Tiene traccia di quando viene riprodotto in modalità multiplayer online.

L’aggiornamento è necessario per eseguire le modalità multiplayer online del gioco. Tuttavia, le tracce in modalità giocatore singolo e multiplayer locale non saranno interessate da questo aggiornamento. I giocatori possono continuare a giocare in queste modalità senza installare l’aggiornamento.

In modo tipico, Nintendo in realtà non rivela cosa sta succedendo dietro le quinte con questo aggiornamento, ma potrebbe facilmente avere qualcosa a che fare con i servizi online o la chiusura dell’eShop di 3DS, con la chiusura il 27 marzo 2023. Dataminer OatmealDome ha suggerito che questa patch potrebbe correggere alcune vulnerabilità di sicurezza. :

C’è anche la possibilità che questa patch risolva gli stessi bug di sicurezza degli altri giochi, dal momento che Mario Kart 7 è un gioco Nintendo di prima parte e potrebbe utilizzare gran parte dello stesso codice di rete condiviso che è risultato essere vulnerabile.– SantamealDome 🎁 (Cupola di farina d’avena) 14 dicembre 2022

In notizie in qualche modo correlate, Nintendo ha aggiornato la scorsa settimana Mario Kart 8 Deluxe Con il DLC Onda 3. Aggiunge altre due tazze e altri otto turni al gioco. Puoi saperne di più su Copertura recente di Nintendo Life.